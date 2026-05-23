Аплодисменты! Фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» получил Гран-при на 79-м Каннском кинофестивале

Это первая работа режиссера за десять лет.

Съемки «Минотавра» проходили в Риге, но действие разворачивается в России.

В центре сюжета — российский олигарх, который планирует массовые сокращения в своей компании и в тот же момент узнает об измене жены. Создатели называют картину «интимной драмой, вплетенной в контекст современной России».

Над фильмом работал постоянный оператор Звягинцева Михаил Кричман.

В 2019 году съемки фильма прекратились из-за пандемии. О том, что работа над картиной о российском олигархе возобновилась, стало известно в 2023 году. Тогда Звягинцев заявил, что он должен «продолжать снимать фильмы о человеке».

