Драмеди «Паша» с Ириной Горбачевой и Аскаром Ильясовым выйдет онлайн в июле

Над проектом работает Антон Коломеец — соавтор сценария к сериалу «Чики».
В июле состоится премьера сериала «Паша» с Аскаром Ильясовым, Ириной Горбачевой и Татьяной Догилевой в главных ролях. Режиссерами и авторами сценария стали Антон Коломеец («Свет», «Чики») и Евгения Тамахина («Аномальное поведение»). В кадре среди прочих появятся Сергей Соцердотский, Михаил Тарабукин, Надежда Лумпова, Юлианна Михневич и Аглая Шиловская.
Главный герой Паша (Аскар Ильясов) — коренной москвич с узбекскими корнями. В свои 32 года он, выпустившись из Гнесинки, работает настройщиком пианино, до сих пор живет с мамой (Юлианна Михневич), одалживает деньги у старшего брата (Михаил Тарабукин) и во всем слушает бабушку (Татьяна Догилева). Вынужденный переезд к другу, сломанный зуб, финансовые проблемы и внезапное знакомство с неудавшейся актрисой Женей (Ирина Горбачева) сталкивают героя с трудностями взросления.
Всего выйдет восемь эпизодов. Драмеди о жизни в большом городе и семейных ценностях продюсируют Анна Шалашина («Накануне») и Александра Нелюбина («Душегубы»). Оператором-постановщиком выступил Никита Кармен («Трудные подростки», «Между нами химия»).
Ирина Горбачева
Актриса, играет Женю
Обаяние сериала в том, что это история про живых людей. Думаю, зрителям сейчас хочется видеть не только выдуманных героев, а настоящих, которых встречаешь в метро — с чудинкой, с заусенцами, несуразных, как слоны в посудной лавке. Мы ведь и в жизни такие. Здесь было важно не перегнуть в комикс, сохранить органику, бытовое, абсурдное и смешное одновременно. Надеюсь, у нас получилось.
«Пашу» покажут в июле в онлайн-кинотеатре «Амедиатека».
