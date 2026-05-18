Драмеди «Паша» с Ириной Горбачевой и Аскаром Ильясовым выйдет онлайн в июле

В июле состоится премьера сериала «Паша» с Аскаром Ильясовым, Ириной Горбачевой и Татьяной Догилевой в главных ролях. Режиссерами и авторами сценария стали Антон Коломеец («Свет», «Чики») и Евгения Тамахина («Аномальное поведение»). В кадре среди прочих появятся Сергей Соцердотский, Михаил Тарабукин, Надежда Лумпова, Юлианна Михневич и Аглая Шиловская.

Главный герой Паша (Аскар Ильясов) — коренной москвич с узбекскими корнями. В свои 32 года он, выпустившись из Гнесинки, работает настройщиком пианино, до сих пор живет с мамой (Юлианна Михневич), одалживает деньги у старшего брата (Михаил Тарабукин) и во всем слушает бабушку (Татьяна Догилева). Вынужденный переезд к другу, сломанный зуб, финансовые проблемы и внезапное знакомство с неудавшейся актрисой Женей (Ирина Горбачева) сталкивают героя с трудностями взросления.