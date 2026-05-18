«Питер FM» и «Прогулку» покажут на «Ленфильме» ко Дню города

27 мая Петербург отметит 323 года с основания. К памятной дате кинотеатр при студии «Ленфильм» готовит спецпоказы картин, воплотивших образы города на экране.

В 15:05 проведут ретроспективу советской мелодрамы «Мама вышла замуж» с Николаем Бурляевым, Люсьеной Овчинниковой и Олегом Ефремовым. Главная героиня Зинаида работает на стройке маляром-штукатуром и пытается примирить взрослого сына со своим новым возлюбленным — водителем грейдера Виктором.

В 17:00 стартует показ «Прогулки» Алексея Учителя. Динамичную «одиссею взросления» в узнаваемых петербургских пейзажах сняли в 2003 году по сценарию Авдотьи Смирновой. В главных ролях — Ирина Пегова, Павел Баршак, Евгений Цыганов и Евгений Гришковец.

С 19:00 показывают «Невероятные приключения итальянцев в России» — приключенческую комедию Эльдара Рязанова о поиске драгоценностей. Андрей Миронов появляется в кадре с итальянскими артистами Нинетто Даволи, Антонией Сантилли, Алигьеро Носкезе и Тано Чимарозой. Экстремальные трюки героев снимали на разведенном Биржевом мосту и в гостинице «Астория».

В 21:10 — «Питер FM» Оксаны Бычковой. Местом действия (не)состоявшейся любовной истории становятся Невский проспект, Силин и Биржевой мосты, площадь Льва Толстого, набережная канала Грибоедова и метро «Чкаловская». Офис придуманного радио «Питер FM», на котором работала главная героиня Маша Емельянова, снимали в глубине Васильевского острова. Главное петербургское место памяти фанатов фильма — дом Капустина на набережной Фонтанки, которым любовались Маша (Екатерина Федулова) и Максим (Евгений Цыганов).

Праздничные сеансы пройдут 27 мая на Каменноостровском проспекте, 10. Билеты в продаже.

18+