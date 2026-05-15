Что смотреть дома на этой неделе: «Проект "Конец света"» c Райаном Гослингом, спешл «Карателя» и продолжение «Инспектора Гаврилова»

А также — «Кристоферы» Стивена Содерберга, спин-офф «Йеллоустона» «Ранчо Даттонов» Тейлора Шеридана, финал «Благих знамений», ромком «Вне кампуса» и новые сезоны «Берлина», «Соперников», «Добро пожаловать в Рексэм» и «У всех все в норме». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Проект "Конец света"» / Project Hail Mary (18+)
Сай-фай, в котором Райан Гослинг в роли ученого-астронавта спасает человечество от угрозы угасания Солнца и дружит с сообразительным каменным пауком-пришельцем. Режиссерами выступали Фил Лорд и Кристофер Миллер («Мачо и ботан», «ЛЕГО Фильм»). Подробнее о картине — в нашей рецензии.
С 12 мая, Prime Video
Спешл «Каратель: Последнее убийство» / The Punisher: One Last Kill, премьера (18+)
Новый сольный выход Джона Бернтала в роли Карателя в 50-минутном спецвыпуске — по сюжету брутальный бывший военный Фрэнк Касл пытается зажить спокойной жизнью, но снова оказывается в центре большого кровавого конфликта. Режиссером проекта стал Рейнальндо Маркус Грин («Мы владеем этим городом»).
С 12 мая, Disney+
Сериал «Инспектор Гаврилов», 3 сезон (18+)
В третьем сезоне комедии вор-рецидивист Саша Медный (Виктор Добронравов) продолжает выдавать себя за майора полиции Гаврилова: в этот раз он будет вынужден баллотироваться в мэры Усть-Шахтинска и встретится со своим родным отцом по прозвищу Ворон (Алексей Гуськов). Режиссером проекта остался Кирилл Васильев, также к своим ролям вернулись Екатерина Стулова, Денис Власенко, Наталья Земцова и Алексей Демидов.
С 11 мая, Start
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Фильм «Кристоферы» / The Christophers (18+)
Авантюрная черная комедия Стивена Содерберга — в ней дети известного пожилого художника Джулиана Склара (Иэн Маккеллен) нанимают девушку-фальсификатора Лори (Микейла Коул), чтобы та дописала его незаконченные картины и этим помогла наследникам продать их подороже. Сценарий фильма написал Эд Соломон — автор «Иллюзии обмана».
С 12 мая, Prime Video
Сериал «Дьявол может плакать» / Devil May Cry, 2 сезон (18+)
Классический сюжет об охотнике на демонов в анимационном формате: молодой человек с характерным именем Данте удерживает равновесие между мирами, а параллельно пытается отомстить за гибель близких людей. Во втором сезоне главный герой столкнется со своим братом-антагонистом Вергилием. Среди создателей — автор хитового сериала «Кастлвания» Ади Шанкар.
С 12 мая, Netflix
Сериал «У всех все в норме» / Everyone Is Doing Great, 2 сезон (18+)
Новые серии драмеди о двух друзьях-актерах Сете и Джереми (Джеймс Лэфферти и Стивен Коллетти), которые после непродолжительного периода славы в сериале про вампиров стараются приспособиться к проблемам повседневной жизни. Исполнители главных ролей по-прежнему являются и авторами, и продюсерами проекта.
С 12 мая, Hulu
Спешл «Благие знамения» / Good Omens, 3 сезон (18+)
Финал британского комедийного шоу с Майклом Шином и Дэвидом Теннантом, основанного на романе Нила Геймана и Терри Пратчетта. Экранная история про то, как ангел Азирафель и демон Кроули пытаются предотвратить Апокалипсис — так как им вполне комфортно на земле — стала настолько популярна, что шоу решили сначала продлить на второй сезон, а затем сняли 90-минутный финальный спешл, к которому Гейман снова написал оригинальный сценарий.
С 13 мая, Prime Video
Сериал «Вне кампуса» / Off Campus, премьера (18+)
Ромком по мотивам любовных романов канадской писательницы Эль Кэннеди: по сюжету университетская отличница и певица Ханна (Элла Брайт) влюбляется в местного красавчика-футболиста Джастина (Джош Хюстон), однако тот не обращает на нее внимания. Тогда она просит капитана хоккейной команды Гаррета (Бельмонт Камели) притворится ее женихом. Режиссером проекта стала Сильвер Три (в частности, работавшая над хитовым сериалом «Питт»).
С 13 мая, Prime Video
Сериал «Добро пожаловать в Рексэм» / Welcome to Wrexham, 5 сезон (18+)
Продолжение документального проекта о том, как актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни в 2020 году купили валлийский футбольный клуб «Рексэм». Они хотели превратить играющую в пятом дивизионе команду в чемпионов. Вот только ни один из них не разбирался в футболе. Новый сезон расскажет, как их ФК пробилась в Чемпионшип (и в итоге заняла там 6 место из 24!) — до Премьер-лиги осталось совсем немного.
С 14 мая, FX
Сериал «Ранчо Даттонов» / Dutton Ranch, премьера (18+)
Очередной спин-офф «Йеллоустона» Тейлора Шеридана, где на первый план вышли Бет (Келли Райлли) и Рип (Коул Хаузер) — роль их антагонистки в борьбе за местные земли досталась Аннетт Беннинг, сыгравшей владелицу соседнего ранчо Бьюлы. Хотя Шеридан остался идейным вдохновителем проекта, из-за его занятости шоураннером стал Чад Фихэн («Банши»).
C 15 мая, Paramount+
Сериал «Берлин» / Berlin, 2 сезон (18+)
Приквел и одновременно спин-офф хитового «Бумажного дома». Его шоураннерами, как и оригинала, выступили Эстер Мартинес Лобато и Алекс Пина. Речь в сериале пойдет об Андресе де Фойносе, прозванном Берлином (Педро Алонсо). После успешного налета на французский аукционный дом в первом сезоне Берлин и Дамиан готовят новое дерзкое и масштабное ограбление.
С 15 мая, Netflix
Сериал «Соперники» / Rivals, 2 сезон (18+)
Экранизация одноименного романа британки Джилли Купер 1988 года. Действие происходит в вымышленном графстве Ратшир Соединенного королевства. Соседи Руперт Кэмпбелл-Блэк (Алекс Хэсселл), бывший олимпиец, и лорд Тони Бэддингем (Дэвид Теннант), босс в телекомпании, начинают враждовать между собой. Вскоре в их противостояние втягиваются все их близкие. Режиссером второго сезона проекта остался Эллиот Хегарти.
С 15 мая, Disney+
