Продолжение комедии «Убойный отпуск» с Аксеновой, Михалковой и Робаком снимают в Алтайском крае

Режиссером нового сезона стала Анна Пармас.
В Алтайском крае снимают продолжение курортной комедии «Убойный отпуск». В роли энергичной семейной пары в кадре появятся Анна Михалкова и Александр Робак. К своим ролям также вернулись Любовь Аксенова и Денис Кузнецов, а Максим Стоянов, Мадлен Джабраилова, Ксения Теплова и Николай Шрайбер присоединились к актерскому составу.
В новых эпизодах у Ромы и Любы снова кризис, и они едут отдыхать на Алтай. Вместо детокс-процедур герои ввязываются в приключения местных контрабандистов.
Режиссером алтайского сезона стала Анна Пармас («Дорогой родственник», «Нереалити») — она сменила Сергея Дьячковского. Над сценарием работали Илья Шошин («Дорогой родственник»), Екатерина Сазонова («Нереалити»), Алексей Артемов («Бар “Один звонок”») и Александр Собичевский («Убойный отпуск 1»).
На площадку вернулся оператор-постановщик Кирилл Голубев. В продюсерской команде — Максим Филатов, Илья Бурец, Ирина Щербович-Вечер, Александр Плотников, Анна Тихонова.
«Когда ты снимаешь второй сезон успешного сериала, всегда есть опасность скатиться в повторение — те же герои, снова отпуск, только теперь не в Турции, а на Алтае. Мне кажется, что нам со сценаристами удалось избежать этого искушения — больше всего, наверное, зрители удивятся перемене в характере героини Анны Михалковой. Что же касается героя Саши Робака, то достаточно сказать, что в экологическом отеле на Алтае запрещен алкоголь — поэтому отдыхать семье придется довольно экзотическими способами.
Вообще, мне кажется, что для комедии наш сериал получился по-настоящему остросюжетным. Тут намного больше авантюрных приключений. Героям встретятся добрые люди, страшные хищники, горные реки, и, конечно, золотодобытчики. Наши герои даже переболеют золотой лихорадкой, но в финале поймут, что настоящее сокровище — это семья», — делится режиссер Анна Пармас.
Новый сезон «Убойного отпуска» выйдет в онлайн-кинотеатре «КИОН». Дата премьеры появится позже.
18+
Комментарии (0)