Продолжение комедии «Убойный отпуск» с Аксеновой, Михалковой и Робаком снимают в Алтайском крае

В Алтайском крае снимают продолжение курортной комедии «Убойный отпуск». В роли энергичной семейной пары в кадре появятся Анна Михалкова и Александр Робак. К своим ролям также вернулись Любовь Аксенова и Денис Кузнецов, а Максим Стоянов, Мадлен Джабраилова, Ксения Теплова и Николай Шрайбер присоединились к актерскому составу.

В новых эпизодах у Ромы и Любы снова кризис, и они едут отдыхать на Алтай. Вместо детокс-процедур герои ввязываются в приключения местных контрабандистов.

Режиссером алтайского сезона стала Анна Пармас («Дорогой родственник», «Нереалити») — она сменила Сергея Дьячковского. Над сценарием работали Илья Шошин («Дорогой родственник»), Екатерина Сазонова («Нереалити»), Алексей Артемов («Бар “Один звонок”») и Александр Собичевский («Убойный отпуск 1»).