Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Завершились съемки драмы «Зимник» с Юлией Снигирь и Иваном Добронравовым

Игровой дебют Марины Марии Мельник снимали в Якутии.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой кинокомпании «12 кадр»

В Якутии подошли к концу съемки фильма «Зимник» с Юлией Снигирь, Иваном Добронравовым и Аскаром Ильясовым. Оператором-постановщиком фильма стал якутский документалист, лауреат «Сандэнса» и номинант «Оскара» Максим Арбугаев («Гене­зис 2.0», «Выход», «Кончится лето»).

Драма расскажет о дальнобойщике, который ради спасения сына в одиночку перегоняет грейдер по смертельно опасной тающей дороге. Сюжет основан на реальных событиях, произошедших в 2021 году с якутянином Алексеем Басовым. Он консультировал авторов картины на площадке.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой кинокомпании «12 кадр»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой кинокомпании «12 кадр»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой кинокомпании «12 кадр»

«Зимник» — игровой дебют режиссера Марины Марии Мельник. Ранее она сняла документальные фильмы «Мельников» (о советском архитекторе, док получил «Золотой орел — 2024») и «Музей» — об истории и коллекции ГМИИ имени Пушкина.

Юлия Снигирь

о работе с режиссером-дебютанткой — в интервью Собака.ru:

Мне нравится эта экспериментальность. Доля безумия, авантюризма в жизни. Если ее не будет, то так и будешь ехать по сво­им сценариям в прямом и переносном смысле. Мне и страшно, и очень хочется, и колется. Такой сейчас период, пытаюсь в эту сторону двигаться. Но там еще Мак­сим Арбугаев — художественный руково­дитель, а мне понравился фильм «Кончит­ся лето». Живая камера, все время дви­жение какое‑то. <...>

Бывают разные люди. Одни как‑то всегда умеют здорово устроиться. Они знают, какой отель хороший, какой ресторан вкусный, они успевают везде во­время. И умеют комфортно расположить­ся. Я это умение, с одной стороны, ува­жаю. И как будто бы к этому стремлюсь, и у меня многое получается. А с дру­гой — вокруг меня много близких людей, которые катастрофически этого не уме­ют. И я с ужасом понимаю, что они в этом своем неумении такие яркие. Классные. В них спонтанность, и за этой спонтан­ностью — жизнь. Это есть в муже Жене Цыганове, к сожалению. Я очень сер­жусь на это его качество, мне с этим бы­вает некомфортно. Оно есть у брата тоже. И у сына, кажется. Смотрю на них и ду­маю — ну как же так! Но понимаю: в этом что‑то рождается. И я сегодня так живу, пытаюсь в этом направлении двигаться, позволять себе какие‑то вещи.

В кадре появятся якутские актеры Гаврил Менкяров, Иннокентий Луковцев и Ильяна Павлова. В фильме снялись артисты местных театров Василий Борисов и Федот Львов.

Премьеру «Зимника» планируют на 2027 год.

18+

Читайте также: «Жизнь так устроена: в самые ужасные моменты лучше шутить» — Юлия Снигирь

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: