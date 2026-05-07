Завершились съемки драмы «Зимник» с Юлией Снигирь и Иваном Добронравовым

Игровой дебют Марины Марии Мельник снимали в Якутии.
В Якутии подошли к концу съемки фильма «Зимник» с Юлией Снигирь, Иваном Добронравовым и Аскаром Ильясовым. Оператором-постановщиком фильма стал якутский документалист, лауреат «Сандэнса» и номинант «Оскара» Максим Арбугаев («Генезис 2.0», «Выход», «Кончится лето»).
Драма расскажет о дальнобойщике, который ради спасения сына в одиночку перегоняет грейдер по смертельно опасной тающей дороге. Сюжет основан на реальных событиях, произошедших в 2021 году с якутянином Алексеем Басовым. Он консультировал авторов картины на площадке.
«Зимник» — игровой дебют режиссера Марины Марии Мельник. Ранее она сняла документальные фильмы «Мельников» (о советском архитекторе, док получил «Золотой орел — 2024») и «Музей» — об истории и коллекции ГМИИ имени Пушкина.
Юлия Снигирь
о работе с режиссером-дебютанткой — в интервью Собака.ru:
Мне нравится эта экспериментальность. Доля безумия, авантюризма в жизни. Если ее не будет, то так и будешь ехать по своим сценариям в прямом и переносном смысле. Мне и страшно, и очень хочется, и колется. Такой сейчас период, пытаюсь в эту сторону двигаться. Но там еще Максим Арбугаев — художественный руководитель, а мне понравился фильм «Кончится лето». Живая камера, все время движение какое‑то. <...>
Бывают разные люди. Одни как‑то всегда умеют здорово устроиться. Они знают, какой отель хороший, какой ресторан вкусный, они успевают везде вовремя. И умеют комфортно расположиться. Я это умение, с одной стороны, уважаю. И как будто бы к этому стремлюсь, и у меня многое получается. А с другой — вокруг меня много близких людей, которые катастрофически этого не умеют. И я с ужасом понимаю, что они в этом своем неумении такие яркие. Классные. В них спонтанность, и за этой спонтанностью — жизнь. Это есть в муже Жене Цыганове, к сожалению. Я очень сержусь на это его качество, мне с этим бывает некомфортно. Оно есть у брата тоже. И у сына, кажется. Смотрю на них и думаю — ну как же так! Но понимаю: в этом что‑то рождается. И я сегодня так живу, пытаюсь в этом направлении двигаться, позволять себе какие‑то вещи.
В кадре появятся якутские актеры Гаврил Менкяров, Иннокентий Луковцев и Ильяна Павлова. В фильме снялись артисты местных театров Василий Борисов и Федот Львов.
Премьеру «Зимника» планируют на 2027 год.
