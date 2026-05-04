Деми Мур, Стеллан Скарсгард и Хлоя Чжао вошли в жюри основного конкурса Каннского кинофестиваля 2026 года

Стал известен состав жюри основного конкурса Каннского кинофестиваля. Помимо председателя Пак Чхан Ука («Олдбой», «Служанка», «Решение уйти»), судить претендентов на «Золотую пальмовую ветвь» будут актер Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»), режиссер Хлоя Чжао («Хамнет: История, вдохновившая "Гамлета"»), Деми Мур («Субстанция»), сценарист Пол Лаверти, актеры Исаак де Банколе и Рут Негга, режиссеры Лаура Вандель и Диего Сеспедес.

79-й Каннский кинофестиваль пройдет с 12 по 23 мая. Программу объявили 9 апреля президент киносмотра Ирис Кноблох и программный директор Тьерри Фремо. Смотр начнется с комедии Пьера Сальвадори «Электрическая Венера» (La Venus Electrique).

Среди участников основного конкурса — новая драма Андрея Звягинцева «Минотавр». Фильм рассказывает о главе компании, который узнает об измене жены в момент, когда готовится массово сократить штат сотрудников.

Педро Альмодовар — тоже в основном конкурсе — представит «Горькое Рождество» с Барбарой Ленни. Также в список попала картина «Неизвестная» сценариста «Анатомии падения» Артура Харари и «Внезапно» от автора «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути.

Почетные Золотые пальмовые ветви получат Барбара Стрейзанд и Питер Джексон.

