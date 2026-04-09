Каннский кинофестиваль объявил программу 2026 года. В основном конкурсе — новинки Звягинцева и Альмодовара

В этом году жюри возглавляет режиссер «Олдбоя» Пак Чхан Ук.

«Минотавр»
MK Productions, CG Cinéma, Forma Pro Films, Razor Film Produktion, 2026

«Минотавр»

Программу 79-го Каннского кинофестиваля объявили 9 апреля президент киносмотра Ирис Кноблох и программный директор Тьерри Фремо. Смотр начнется 12 мая с комедии Пьера Сальвадори «Электрическая Венера» (La Venus Electrique). Завершится фестиваль 23 мая.

Среди участников основного конкурса — новая драма Андрея Звягинцева «Минотавр». Фильм рассказывает о главе компании, который узнает об измене жены в момент, когда готовится массово сократить штат сотрудников.

Педро Альмодовар представит — тоже в основном конкурсе — «Горькое Рождество» с Барбарой Ленни. Также в список попала картина «Неизвестная» сценариста «Анатомии падения» Артура Харари и «Внезапно» от автора «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути.

В этом году международное жюри возглавит южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук («Олдбой», «Служанка», «Решение уйти»). Почетные Золотые пальмовые ветви получат Барбара Стрейзанд и Питер Джексон.

Программа Международного Каннского кинофестиваля — 2026

Фильм открытия: «Электрическая Венера», реж. Пьер Сальвадори

Основной конкурс

  • «Минотавр», реж. Андрей Звягинцев
  • «Любовь моя», реж. Родриго Сорогойен
  • «Мужчина, которого я люблю», реж. Айра Сакс
  • «Отчизна», реж. Павел Павликовский
  • «Мулен», реж. Ласло Немеш
  • «Ночные истории», реж. Леа Мисиус
  • «Фьорд», реж. Кристиан Мунджиу
  • «Наше спасение», реж. Эммануэль Марре
  • «Нежный монстр», реж. Мари Кройцер
  • «Надежда», реж. На Хон-джин
  • «Записки Наги», реж. Кодзи Фукада
  • «Барашек в ящике», реж. Хирокадзу Корээда
  • «Гаранс», реж. Жанна Эрри
  • «Неизвестная», реж. Артур Харари
  • «Внезапно», реж. Рюсукэ Хамагути
  • «Приключение мечты», реж. Валеска Гризебах
  • «Трус», реж. Лукас Донт
  • «Черный шар», реж. Хавьер Кальвои и Хавьер Амбросси
  • «Параллельные истории», реж. Асгар Фархади
  • «Горькое Рождество», реж.Педро Альмодовар
  • «Жизнь женщины», реж. Шарлин Буржуа-Так

Особый взгляд

  • «Подростковый секс и смерть в лагере "Миазма"», реж. Джейн Шенбрун
  • «Everytime», реж. Сандра Волльнер
  • «Club Kid», реж. Джордан Ферстман
  • «The Meltdown», реж. Мануэла Мартелли
  • «I’ll Be Gone in June», реж. Катарина Ривилис
  • «Yesterday the Eye Didn’t Sleep», реж. Ракан Майаси

Вне конкурса

  • «Ее личный ад», реж. Николас Виндинг Рефн
  • «Diamond», реж. Энди Гарсиа
  • «Karma», реж. Гийом Кане
  • «Objet du deli», реж. Аньес Жауи
  • «De Gaulle», реж. Абель Ланзак

Полуночные показы

  • «Roma Elastica», реж. Бертран Мандико
  • «Full Phil», реж. Кантен Дюпье
  • «Колония», реж. Ен Сан Хо
  • «Jim Queen», реж. Николя Атане и Марко Нгуен
  • «Sanguine», реж. Марион Ле Корроллер

Каннские премьеры 

  • «Пропеллер: Ночной рейс в один конец», реж. Джон Траволта
  • «Kokurojo: The Samurai and the Prisoner», реж. Киеси Куросава
  • «Heimsuchung», реж. Волькер Шлендорф
  • «The Game», реж. Хуан Кебрал и Сантьяго Франко
  • «The Third Night», реж. Даниель Отой

Специальные показы

  • «John Lennon: The Last Interview», реж. Стивен Содерберг
  • «Avedon», реж. Рон Ховард
  • «Les Survivants du Che», реж. Кристоф Димитри Ревейе
  • «Les Matins Merveilleux», реж. Авриль Бессон

79-й Каннский кинофестиваль пройдет с 12 по 23 мая.

