Каннский кинофестиваль объявил программу 2026 года. В основном конкурсе — новинки Звягинцева и Альмодовара

Программу 79-го Каннского кинофестиваля объявили 9 апреля президент киносмотра Ирис Кноблох и программный директор Тьерри Фремо. Смотр начнется 12 мая с комедии Пьера Сальвадори «Электрическая Венера» (La Venus Electrique). Завершится фестиваль 23 мая.

Среди участников основного конкурса — новая драма Андрея Звягинцева «Минотавр». Фильм рассказывает о главе компании, который узнает об измене жены в момент, когда готовится массово сократить штат сотрудников.

Педро Альмодовар представит — тоже в основном конкурсе — «Горькое Рождество» с Барбарой Ленни. Также в список попала картина «Неизвестная» сценариста «Анатомии падения» Артура Харари и «Внезапно» от автора «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути.

В этом году международное жюри возглавит южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук («Олдбой», «Служанка», «Решение уйти»). Почетные Золотые пальмовые ветви получат Барбара Стрейзанд и Питер Джексон.

Программа Международного Каннского кинофестиваля — 2026

Фильм открытия: «Электрическая Венера», реж. Пьер Сальвадори

Основной конкурс

«Минотавр», реж. Андрей Звягинцев

«Любовь моя», реж. Родриго Сорогойен

«Мужчина, которого я люблю», реж. Айра Сакс

«Отчизна», реж. Павел Павликовский

«Мулен», реж. Ласло Немеш

«Ночные истории», реж. Леа Мисиус

«Фьорд», реж. Кристиан Мунджиу

«Наше спасение», реж. Эммануэль Марре

«Нежный монстр», реж. Мари Кройцер

«Надежда», реж. На Хон-джин

«Записки Наги», реж. Кодзи Фукада

«Барашек в ящике», реж. Хирокадзу Корээда

«Гаранс», реж. Жанна Эрри

«Неизвестная», реж. Артур Харари

«Внезапно», реж. Рюсукэ Хамагути

«Приключение мечты», реж. Валеска Гризебах

«Трус», реж. Лукас Донт

«Черный шар», реж. Хавьер Кальвои и Хавьер Амбросси

«Параллельные истории», реж. Асгар Фархади

«Горькое Рождество», реж.Педро Альмодовар

«Жизнь женщины», реж. Шарлин Буржуа-Так

Особый взгляд

«Подростковый секс и смерть в лагере "Миазма"», реж. Джейн Шенбрун

«Everytime», реж. Сандра Волльнер

«Club Kid», реж. Джордан Ферстман

«The Meltdown», реж. Мануэла Мартелли

«I’ll Be Gone in June», реж. Катарина Ривилис

«Yesterday the Eye Didn’t Sleep», реж. Ракан Майаси

Вне конкурса

«Ее личный ад», реж. Николас Виндинг Рефн

«Diamond», реж. Энди Гарсиа

«Karma», реж. Гийом Кане

«Objet du deli», реж. Аньес Жауи

«De Gaulle», реж. Абель Ланзак

Полуночные показы

«Roma Elastica», реж. Бертран Мандико

«Full Phil», реж. Кантен Дюпье

«Колония», реж. Ен Сан Хо

«Jim Queen», реж. Николя Атане и Марко Нгуен

«Sanguine», реж. Марион Ле Корроллер

Каннские премьеры

«Пропеллер: Ночной рейс в один конец», реж. Джон Траволта

«Kokurojo: The Samurai and the Prisoner», реж. Киеси Куросава

«Heimsuchung», реж. Волькер Шлендорф

«The Game», реж. Хуан Кебрал и Сантьяго Франко

«The Third Night», реж. Даниель Отой

Специальные показы

«John Lennon: The Last Interview», реж. Стивен Содерберг

«Avedon», реж. Рон Ховард

«Les Survivants du Che», реж. Кристоф Димитри Ревейе

«Les Matins Merveilleux», реж. Авриль Бессон

79-й Каннский кинофестиваль пройдет с 12 по 23 мая.

18+