Каннский кинофестиваль объявил программу 2026 года. В основном конкурсе — новинки Звягинцева и Альмодовара

В этом году жюри возглавляет режиссер «Олдбоя» Пак Чхан Ук.
«Минотавр»
Программу 79-го Каннского кинофестиваля объявили 9 апреля президент киносмотра Ирис Кноблох и программный директор Тьерри Фремо. Смотр начнется 12 мая с комедии Пьера Сальвадори «Электрическая Венера» (La Venus Electrique). Завершится фестиваль 23 мая.
Среди участников основного конкурса — новая драма Андрея Звягинцева «Минотавр». Фильм рассказывает о главе компании, который узнает об измене жены в момент, когда готовится массово сократить штат сотрудников.
Педро Альмодовар представит — тоже в основном конкурсе — «Горькое Рождество» с Барбарой Ленни. Также в список попала картина «Неизвестная» сценариста «Анатомии падения» Артура Харари и «Внезапно» от автора «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути.
В этом году международное жюри возглавит южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук («Олдбой», «Служанка», «Решение уйти»). Почетные Золотые пальмовые ветви получат Барбара Стрейзанд и Питер Джексон.
Программа Международного Каннского кинофестиваля — 2026
Фильм открытия: «Электрическая Венера», реж. Пьер Сальвадори
Основной конкурс
- «Минотавр», реж. Андрей Звягинцев
- «Любовь моя», реж. Родриго Сорогойен
- «Мужчина, которого я люблю», реж. Айра Сакс
- «Отчизна», реж. Павел Павликовский
- «Мулен», реж. Ласло Немеш
- «Ночные истории», реж. Леа Мисиус
- «Фьорд», реж. Кристиан Мунджиу
- «Наше спасение», реж. Эммануэль Марре
- «Нежный монстр», реж. Мари Кройцер
- «Надежда», реж. На Хон-джин
- «Записки Наги», реж. Кодзи Фукада
- «Барашек в ящике», реж. Хирокадзу Корээда
- «Гаранс», реж. Жанна Эрри
- «Неизвестная», реж. Артур Харари
- «Внезапно», реж. Рюсукэ Хамагути
- «Приключение мечты», реж. Валеска Гризебах
- «Трус», реж. Лукас Донт
- «Черный шар», реж. Хавьер Кальвои и Хавьер Амбросси
- «Параллельные истории», реж. Асгар Фархади
- «Горькое Рождество», реж.Педро Альмодовар
- «Жизнь женщины», реж. Шарлин Буржуа-Так
Особый взгляд
- «Подростковый секс и смерть в лагере "Миазма"», реж. Джейн Шенбрун
- «Everytime», реж. Сандра Волльнер
- «Club Kid», реж. Джордан Ферстман
- «The Meltdown», реж. Мануэла Мартелли
- «I’ll Be Gone in June», реж. Катарина Ривилис
- «Yesterday the Eye Didn’t Sleep», реж. Ракан Майаси
Вне конкурса
- «Ее личный ад», реж. Николас Виндинг Рефн
- «Diamond», реж. Энди Гарсиа
- «Karma», реж. Гийом Кане
- «Objet du deli», реж. Аньес Жауи
- «De Gaulle», реж. Абель Ланзак
Полуночные показы
- «Roma Elastica», реж. Бертран Мандико
- «Full Phil», реж. Кантен Дюпье
- «Колония», реж. Ен Сан Хо
- «Jim Queen», реж. Николя Атане и Марко Нгуен
- «Sanguine», реж. Марион Ле Корроллер
Каннские премьеры
- «Пропеллер: Ночной рейс в один конец», реж. Джон Траволта
- «Kokurojo: The Samurai and the Prisoner», реж. Киеси Куросава
- «Heimsuchung», реж. Волькер Шлендорф
- «The Game», реж. Хуан Кебрал и Сантьяго Франко
- «The Third Night», реж. Даниель Отой
Специальные показы
- «John Lennon: The Last Interview», реж. Стивен Содерберг
- «Avedon», реж. Рон Ховард
- «Les Survivants du Che», реж. Кристоф Димитри Ревейе
- «Les Matins Merveilleux», реж. Авриль Бессон
79-й Каннский кинофестиваль пройдет с 12 по 23 мая.
18+
Комментарии (0)