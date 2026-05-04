Николай Хомерики выступит в Доме кино на спецпоказе фильма «Море волнуется раз»

Драму о переживаниях молодой пары покажут 6 мая.

6 мая в Большом зале Дома кино состоится спецпоказ драмы «Море волнуется раз». Фильм представит режиссер Николай Хомерики.

Главные герои Коля и Саша прячутся от всех в старом домике посреди леса. Они влюблены, и мир вокруг кажется странным и чудесным, но идиллию то и дело нарушают ночные кошмары. Однажды ребята встречают загадочную супружескую пару, очень похожую на них самих.

Картина вышла в прокат в 2021-м — на «Кинотавре» того года она взяла главный приз и награду за лучшую женскую роль (у Ольги Бодровой, дочери Сергея Бодрова-младшего). В фильме также снялись Андрей Смоляков, Юлия Ауг, Валерий Степанов и Артем Назаренко.

«План 9», «Кинопрайм», 2021
Спецпоказ входит в программу киноведа Михаила Трофименкова и искусствоведа Марины Кронидовой «Люди как люди». На примере 12 фильмов исследователи предлагают посмотреть, что произошло с людьми за век, так ли их испортил квартирный вопрос, многое ли изменилось во взаимоотношениях детей и родителей, семейных и не очень пар. «Море волнуется раз» — 11-й фильм программы, а завершится она 13 мая картиной «Дочь капитана» о семье советского подводника.

Сеанс «Море волнуется раз» с предисловием режиссера Хомерики стартует 6 мая в 19:00 на Караванной, 12. Вход свободный.

16+

