Николай Хомерики выступит в Доме кино на спецпоказе фильма «Море волнуется раз»

6 мая в Большом зале Дома кино состоится спецпоказ драмы «Море волнуется раз». Фильм представит режиссер Николай Хомерики.

Главные герои Коля и Саша прячутся от всех в старом домике посреди леса. Они влюблены, и мир вокруг кажется странным и чудесным, но идиллию то и дело нарушают ночные кошмары. Однажды ребята встречают загадочную супружескую пару, очень похожую на них самих.

Картина вышла в прокат в 2021-м — на «Кинотавре» того года она взяла главный приз и награду за лучшую женскую роль (у Ольги Бодровой, дочери Сергея Бодрова-младшего). В фильме также снялись Андрей Смоляков, Юлия Ауг, Валерий Степанов и Артем Назаренко.