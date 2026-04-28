Вышел трейлер третьего фильма «Холоп» с Биковичем, Прилучным, Асмус и Чиповской

В сети появился трейлер комедии «Холоп 3». Режиссером проекта вновь выступит Клим Шипенко, а к главной роли вернется Милош Бикович. Также к касту присоединились Павел Прилучный, Кристина Асмус, Аня Чиповская и Виталия Корниенко.

Первый фильм «Холоп» о перевоспитании мажора Григория в деревне XIX века вышел в кино 26 декабря 2019 года, а продолжение (с Аглаей Тарасовой!) — 1 января 2024-го. Тогда уже к концу прокатного месяца «Холоп 2» собрал свыше 3,5 млрд рублей и стал вторым самым кассовым фильмом в России (после «Чебурашки»). У кассового хита Шипенко появились иностранные адаптации в исполнении других режиссеров: от «Однажды в Монголии» до турецкого «Великолепного века» и «Холопа из Парижа».

По сюжету новой части супруги Лена и Борис Вяземские хотят продать семейную компанию, развестись и скорее забыть друг друга. Однако их дети Милана и Елисей обращаются к Грише и его команде, чтобы спасти семью. Герои попадают на перевоспитание в эпоху Петра I.