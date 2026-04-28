Вышел трейлер третьего фильма «Холоп» с Биковичем, Прилучным, Асмус и Чиповской

Продолжение комедийной франшизы покажут 11 июня.

В сети появился трейлер комедии «Холоп 3». Режиссером проекта вновь выступит Клим Шипенко, а к главной роли вернется Милош Бикович. Также к касту присоединились Павел Прилучный, Кристина Асмус, Аня Чиповская и Виталия Корниенко.

Первый фильм «Холоп» о перевоспитании мажора Григория в деревне XIX века вышел в кино 26 декабря 2019 года, а продолжение (с Аглаей Тарасовой!) — 1 января 2024-го. Тогда уже к концу прокатного месяца «Холоп 2» собрал свыше 3,5 млрд рублей и стал вторым самым кассовым фильмом в России (после «Чебурашки»). У кассового хита Шипенко появились иностранные адаптации в исполнении других режиссеров: от «Однажды в Монголии» до турецкого «Великолепного века» и «Холопа из Парижа».

По сюжету новой части супруги Лена и Борис Вяземские хотят продать семейную компанию, развестись и скорее забыть друг друга. Однако их дети Милана и Елисей обращаются к Грише и его команде, чтобы спасти семью. Герои попадают на перевоспитание в эпоху Петра I.

Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START, телеканал «Россия», кинокомпания «Централ Партнершип», MEM Cinema Production, онлайн-кинотеатр Premier, 2026
Павел Прилучный и Кристина Асмус сыграют конфликтующую семейную пару. Также в кадре появятся Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Наталья Рогожкина, Сергей Соцердотский, Кирилл Нагиев, Софья Зайка, Олег Комаров и Михаил Бабичев.

Съемки фильма проходили в Москве и в Турции. Над сценарием работал сам режиссер Шипенко вместе с Саввой Минаевым и Максимом Кудымовым.

«Холоп 3» выйдет в прокат 11 июня.

6+

