26-й сезон сериала «Тайны следствия» снимают в Петербурге

В Петербурге начались съемки 26-го сезона детективного сериала «Тайны следствия». К своим ролям вернутся Анна Ковальчук, Ольга Павловец, Игорь Николаев, Александр Новиков, Алексей Комашко и Вячеслав Захаров. Режиссирует новые эпизоды Мирослав Малич — в сериале он играл Дмитрия Луганского, бывшего мужа Марии Швецовой.
В продолжении Мария и Олег Платонов пробуют перевести свои отношения на новый уровень, но в жизни Платонова внезапно возникает взрослая дочь, о существовании которой он узнал недавно. В СК меняется начальник: комитет возглавил Василий Калач из Воронежа. Разбираясь с новым руководством и личной жизнью, Мария вновь расследует запутанные преступления.
«Тайны следствия» вышли в телеэфир осенью 2000 года. Сюжет первых эпизодов разворачивался вокруг работы Марии Швецовой в петербургской прокуратуре, а после — в следственном комитете. В 2022 году проект обогнал рекорд сериала «Улицы разбитых фонарей» как самый продолжительный сериал в истории российского телевидения по времени в эфире (но не по количеству серий).
«Тайны следствия» начинались как экранизация детективных романов, написанных бывшей сотрудницей прокуратуры Еленой Топильской. Тропильская оставалась сценаристом до восьмого сезона. Над сценарием новых серий работают Алена Купцова, Антон Зинченко, Василий Смирнов, Марина Покровская и Светлана Левашова.
26-й сезон по традиции покажут на канале «Россия».
18+
Комментарии (0)