26-й сезон сериала «Тайны следствия» снимают в Петербурге

«Тайны следствия» вышли в телеэфир осенью 2000 года. Сюжет первых эпизодов разворачивался вокруг работы Марии Швецовой в петербургской прокуратуре, а после — в следственном комитете. В 2022 году проект обогнал рекорд сериала «Улицы разбитых фонарей» как самый продолжительный сериал в истории российского телевидения по времени в эфире (но не по количеству серий).

«Тайны следствия» начинались как экранизация детективных романов, написанных бывшей сотрудницей прокуратуры Еленой Топильской. Тропильская оставалась сценаристом до восьмого сезона. Над сценарием новых серий работают Алена Купцова, Антон Зинченко, Василий Смирнов, Марина Покровская и Светлана Левашова.

26-й сезон по традиции покажут на канале «Россия».

