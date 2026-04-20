Камера-сова, 2012 и несуществующий видеохостинг: в Петербурге стартует Фестиваль невидимого кино

23, 24, 26 и 28 апреля на четырех площадках Петербурга состоится Фестиваль невидимого кино. Миссия проекта — сделать видимым то, что скрывается в пластах повседневности и на периферии киноопыта. Зрителей ждут 11 программ и спецпоказы с 60 любительскими и экспериментальными картинами, а также программа-сюрприз.

Фестиваль невидимого кино существует с 2019 года. На постоянной основе его курируют Полина Каменецкая и Екатерина Бронникова, а в этом году еще и кинокритик Никита Лопатин. Показы проведут в видеосалоне Golyj Wood, фонде «Кинора», Mishka Bar и «Невидимом театре».