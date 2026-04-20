Камера-сова, 2012 и несуществующий видеохостинг: в Петербурге стартует Фестиваль невидимого кино

Свыше 60 фильмов в 11 программах покажут с 23 по 28 апреля.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Фестиваля невидимого кино / фото: Марфа Аржанова

23, 24, 26 и 28 апреля на четырех площадках Петербурга состоится Фестиваль невидимого кино. Миссия проекта — сделать видимым то, что скрывается в пластах повседневности и на периферии киноопыта. Зрителей ждут 11 программ и спецпоказы с 60 любительскими и экспериментальными картинами, а также программа-сюрприз.

Фестиваль невидимого кино существует с 2019 года. На постоянной основе его курируют Полина Каменецкая и Екатерина Бронникова, а в этом году еще и кинокритик Никита Лопатин. Показы проведут в видеосалоне Golyj Wood, фонде «Кинора», Mishka Bar и «Невидимом театре».

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Фестиваля невидимого кино / фото: Марфа Аржанова
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Фестиваля невидимого кино / фото: Марфа Аржанова

Фестиваль откроют 23 апреля в 18:30 в Golyj Wood. В первый день представят программы «ДЕЛЛЮКс» (подмигивание в сторону теоретика раннего кино Луи Деллюка!), «-8 + астигматизм», интро/аутро, «2012» (с альтернативной историей апокалипсиса), «Сантиментальная горячка» и «Природа. Кино». 24 апреля в 19:00 в фонде «Кинора» проведут «Артефакты сжатия», «Камеру-сову» и спецпоказ фильма Вани Ильина «Выходной». Также до показа 24-го организаторы принимают работы в программу-сюрприз: победителя выберут прямо в день просмотра.

26 апреля в 17:00 на площадке Mishka Bar покажут программы «Кино для выгоревших» и «Кино из погреба», а также «День, когда Королева Холода сделала подтяжку лица» Алана Сент Джорджа. Закроют сезон 28 апреля в 19:00 в «Невидимом театре» спецпоказом «Даю справку» Эльзы Гильдиной, секциями «Несуществующий видеохостинг» и «Предчувствие».

Вход на показы невидимого кино бесплатный по регистрации. Подробная программа и формы записи доступны на ресурсах фестиваля.

