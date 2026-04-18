Умерла французская актриса Натали Бай

Причиной стала продолжительная болезнь: актриса страдала от деменции с тельцами Леви, рассказала газета Le Monde со ссылкой на заявление семьи.
Бай родилась в 1948 году в Менвиле в семье художников, росла в Париже, с детства любила танцевать. В 17 лет уехала в Нью-Йорк заниматься балетом, но через полтора года вернулась во Францию и решила стать актрисой.
В кино она дебютировала в 1972 году — в картине «Краткая встреча в Париже». В 1970-х работала с Франсуа Трюффо, Морисом Пиала и Клодом Соте, в 1980-х — с Жаном-Люком Годаром.
Президент Франции
«Мы так любили Натали Бай. С ее голосом, ее улыбкой и ее грацией она постоянно присутствовала во французском кино последних десятилетий — от Франсуа Трюффо до Тони Маршалл»
Всего за карьеру снялась более чем в 90 фильмах. Среди самых известных: «Поймай меня, если сможешь», «Аббатство Даунтон», «Это всего лишь конец света», «От кутюр», «И все же Лоранс», «Десять процентов».
