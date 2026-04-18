Умерла французская актриса Натали Бай

Бай родилась в 1948 году в Менвиле в семье художников, росла в Париже, с детства любила танцевать. В 17 лет уехала в Нью-Йорк заниматься балетом, но через полтора года вернулась во Францию и решила стать актрисой.

В кино она дебютировала в 1972 году — в картине «Краткая встреча в Париже». В 1970-х работала с Франсуа Трюффо, Морисом Пиала и Клодом Соте, в 1980-х — с Жаном-Люком Годаром.