«Ленфильм» и Следственный комитет договорились о творческом сотрудничестве

Киностудия «Ленфильм» и культурный центр Следственного комитета РФ подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны обсуждают идею сериала по книге председателя СК РФ Александра Бастрыкина «Известные сыщики прошлого», а также планируют показы проекта «Ленфильм-клуб» в киноконцертном зале СК для курсантов и сотрудников ведомства.

«У нас очень много точек соприкосновения, в частности, "Ленфильм" помогает курсантам Санкт-Петербургской академии Следственного комитета России с организацией ежегодных мероприятий. Кроме того, в марте этого года на открытии Культурного центра СК РФ меня просто поразило, как курсант второго курса Алексей Коробейников читает стихи. Мы пригласили его на студию, он записал для нас несколько стихотворений и стал голосом ряда проектов ко Дню Победы. У нас еще много совместных идей, и надеюсь, что после подписания соглашения их станет только больше», — рассказала генеральный директор «Ленфильма» Надежда Андрющенко на пресс-конференции.

Руководитель культурного центра и помощник председателя СКР Мария Краснопеева отметила, что у «Ленфильма» и ведомства уже были успешные совместные проекты. Как сообщает «Интерфакс», киностудия уже начала работу над сценарием документального сериала по произведению Бастрыкина.

В декабре «Ленфильм» официально передали в собственность Петербурга. Городские власти заявляли о планах развивать студию как современный центр кинопроизводства и общественное пространство с павильонами для съемок, выставочными площадками и образовательными программами для молодых кинематографистов.