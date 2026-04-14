Евгений Цыганов выступит на спецпоказе «Питер FM» в кинотеатре Cinéma Michèle

Актер, исполнитель роли архитектора Максима — в интервью Собака.ru:

Петербург мне близок по сво­ему темпоритму. Здесь, конечно, жизнь раз­мереннее. Петербуржцы говорят: «У нас и затягиваются повальяжнее». Мне нра­вится попадать в этот ритм. Недавно меня попросили: «А да­вай ты снимешь кино про Петербург?» Поч­ти двадцать лет про­шло, а нового филь­ма о городе так и не появилось. И я по­стоянно слышу, что вот кто-то посмотрел «Прогулку» или «Пи­тер FM» и перебрал­ся жить в Петербург, приехал на все лето, встретил здесь судь­бу всей своей жиз­ни и так далее. Мне было даже страшно­вато за повторный прокат: а вдруг все скажут, что король-то — голый и кино это так себе. <...>

На съемках «Питер FM» почти вся команда состояла из дебютантов: от режиссера Оксаны Бычковой до актеров, опе­ратора и так далее. Конечно, мы дико кайфо­вали. В фильме нет какого-то сумасшедшего сюжета, заковыристой фабулы или спецэф­фектов, но есть та самая чуткость, о которой я говорил. Это принципиальный момент.