Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Евгений Цыганов выступит на спецпоказе «Питер FM» в кинотеатре Cinéma Michèle

20-летие премьеры культового ромкома отметят 20 апреля.

«СТС», «Продюсерская фирма Игоря Толстунова», «Протел», 2006
20 апреля в баре-кинотеатре Cinéma Michèle состоится спецпоказ фильма Оксаны Бычковой «Питер FM». Представит картину актер Евгений Цыганов, который сыграл главного героя — молодого перспективного архитектора, искавшего повод остаться в Петербурге, но вместо этого нашедшего телефон незнакомки Маши. Ретроспектива пройдет спустя ровно 20 лет с премьеры.

Действие (не)состоявшейся любовной истории происходит в Петербурге. В кадре появляются Невский проспект, Силин и Биржевой мосты, площадь Льва Толстого, набережная канала Грибоедова и метро «Чкаловская». Офис придуманного радио «Питер FM», на котором работала главная героиня Маша Емельянова, снимали в глубине Васильевского острова. Главное петербургское место памяти фанатов фильма — дом Капустина на набережной Фонтанки, которым любовались Маша и Максим.

Актер, исполнитель роли архитектора Максима — в интервью Собака.ru:

Петербург мне близок по сво­ему темпоритму. Здесь, конечно, жизнь раз­мереннее. Петербуржцы говорят: «У нас и затягиваются повальяжнее». Мне нра­вится попадать в этот ритм. Недавно меня попросили: «А да­вай ты снимешь кино про Петербург?» Поч­ти двадцать лет про­шло, а нового филь­ма о городе так и не появилось. И я по­стоянно слышу, что вот кто-то посмотрел «Прогулку» или «Пи­тер FM» и перебрал­ся жить в Петербург, приехал на все лето, встретил здесь судь­бу всей своей жиз­ни и так далее. Мне было даже страшно­вато за повторный прокат: а вдруг все скажут, что король-то — голый и кино это так себе. <...>

На съемках «Питер FM» почти вся команда состояла из дебютантов: от режиссера Оксаны Бычковой до актеров, опе­ратора и так далее. Конечно, мы дико кайфо­вали. В фильме нет какого-то сумасшедшего сюжета, заковыристой фабулы или спецэф­фектов, но есть та самая чуткость, о которой я говорил. Это принципиальный момент.

Спецпоказ стартует 20 апреля в 20:30 на Малой Морской, 24. Сбор гостей с 19:45. Билеты в продаже на сайте кинотеатра.

12+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: