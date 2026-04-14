Евгений Цыганов выступит на спецпоказе «Питер FM» в кинотеатре Cinéma Michèle

20-летие премьеры культового ромкома отметят 20 апреля.
20 апреля в баре-кинотеатре Cinéma Michèle состоится спецпоказ фильма Оксаны Бычковой «Питер FM». Представит картину актер Евгений Цыганов, который сыграл главного героя — молодого перспективного архитектора, искавшего повод остаться в Петербурге, но вместо этого нашедшего телефон незнакомки Маши. Ретроспектива пройдет спустя ровно 20 лет с премьеры.
Действие (не)состоявшейся любовной истории происходит в Петербурге. В кадре появляются Невский проспект, Силин и Биржевой мосты, площадь Льва Толстого, набережная канала Грибоедова и метро «Чкаловская». Офис придуманного радио «Питер FM», на котором работала главная героиня Маша Емельянова, снимали в глубине Васильевского острова. Главное петербургское место памяти фанатов фильма — дом Капустина на набережной Фонтанки, которым любовались Маша и Максим.
Евгений Цыганов
Актер, исполнитель роли архитектора Максима — в интервью Собака.ru:
Петербург мне близок по своему темпоритму. Здесь, конечно, жизнь размереннее. Петербуржцы говорят: «У нас и затягиваются повальяжнее». Мне нравится попадать в этот ритм. Недавно меня попросили: «А давай ты снимешь кино про Петербург?» Почти двадцать лет прошло, а нового фильма о городе так и не появилось. И я постоянно слышу, что вот кто-то посмотрел «Прогулку» или «Питер FM» и перебрался жить в Петербург, приехал на все лето, встретил здесь судьбу всей своей жизни и так далее. Мне было даже страшновато за повторный прокат: а вдруг все скажут, что король-то — голый и кино это так себе. <...>
На съемках «Питер FM» почти вся команда состояла из дебютантов: от режиссера Оксаны Бычковой до актеров, оператора и так далее. Конечно, мы дико кайфовали. В фильме нет какого-то сумасшедшего сюжета, заковыристой фабулы или спецэффектов, но есть та самая чуткость, о которой я говорил. Это принципиальный момент.
Спецпоказ стартует 20 апреля в 20:30 на Малой Морской, 24. Сбор гостей с 19:45. Билеты в продаже на сайте кинотеатра.
12+
