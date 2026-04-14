Фильм Кантемира Балагова «Варенье из бабочек» откроет «Двухнедельник режиссеров» в Каннах

Новая работа режиссера Кантемира Балагова откроет полнометражную программу «Двухнедельника режиссеров» на Каннском кинофестивале этого года. «Варенье из бабочек» — драма о семье из сообщества черкесских мигрантов в Нью-Джерси. В фильме снимались актеры Райли Кио, Барри Кеоган, Гарри Меллинг и Моника Беллуччи.

Балагов — выпускник мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете. Его первый фильм «Теснота» получил приз «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале 2017 года. В 2019-м следующая работа Кантемира «Дылда» получила в Каннах награду за лучшую режиссуру (тоже в программе «Особый взгляд») и приз Международной федерации кинопрессы.

Балагов приступил к съемкам новой картины в 2025 году. Сценарий «Варенья из бабочек» был написан еще в 2023-м.