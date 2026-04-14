Фильм Кантемира Балагова «Варенье из бабочек» откроет «Двухнедельник режиссеров» в Каннах

Картина расскажет историю взаимоотношений отца и сына из сообщества черкесских иммигрантов в Нью-Джерси.
«Варенье из бабочек» / Butterfly Jam
Новая работа режиссера Кантемира Балагова откроет полнометражную программу «Двухнедельника режиссеров» на Каннском кинофестивале этого года. «Варенье из бабочек» — драма о семье из сообщества черкесских мигрантов в Нью-Джерси. В фильме снимались актеры Райли Кио, Барри Кеоган, Гарри Меллинг и Моника Беллуччи.
Балагов — выпускник мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете. Его первый фильм «Теснота» получил приз «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале 2017 года. В 2019-м следующая работа Кантемира «Дылда» получила в Каннах награду за лучшую режиссуру (тоже в программе «Особый взгляд») и приз Международной федерации кинопрессы.
Балагов приступил к съемкам новой картины в 2025 году. Сценарий «Варенья из бабочек» был написан еще в 2023-м.
Программа 58-го «Двухнедельника режиссеров», который идет параллельно с 79-м Каннским кинофестивалем, стала известна 14 апреля. В основной конкурс вошли 19 полнометражных фильмов, три из которых документальные и еще три — анимационные.
Программа «Двухнедельника режиссеров» — 2026
- Butterfly Jam (реж. Кантемир Балагов)
- Once Upon a Time in Harlem (д/ф, реж. Уильям и Дэвид Грейвс)
- The Diary of Chambermail (реж. Раду Жуде)
- Dora (реж. Джули Джунг)
- Gabin (д/ф, реж. Максенс Вуазье)
- Clarissa (реж. Ари Эсири и Чуко Эсири)
- Too Many Beasts (реж. Сара Арнольд)
- Low Expectations (реж. Айвинд Ландсвик)
- Double Freedom (реж. Лиссандро Алонсо)
- We are Aliens (м/ф, реж. Кохэй Кадоваки)
- Thanks for Coming (реж. Ален Кавалье)
- I See Buildings Fall Like Lightning (реж. Клио Барнард)
- Atonement (реж. Рид ван Дайк)
- Shana (реж. Лила Пинелл)
- Death Has No Master (реж. Йорге Тьелен Арманд)
- Viva Carmen (м/ф, реж. Себастьян Лоденбах)
- 9 Temples to Heaven (реж. Сомпот Чигдасорнпонгж)
- La perra (реж. Доминга Сотомайор)
- Le vertige (м/ф, реж. Кантан Дюпье)
Программу 79-го Каннского кинофестиваля объявили 9 апреля президент киносмотра Ирис Кноблох и программный директор Тьерри Фремо. Среди участников основного конкурса — новая драма Андрея Звягинцева «Минотавр». Фильм рассказывает о главе компании, который узнает об измене жены в момент, когда готовится массово сократить штат сотрудников.
Педро Альмодовар представит — тоже в основном конкурсе — «Горькое Рождество» с Барбарой Ленни. Также в список попала картина «Неизвестная» сценариста «Анатомии падения» Артура Харари и «Внезапно» от автора «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути.
В этом году международное жюри возглавит южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук («Олдбой», «Служанка», «Решение уйти»). Почетные Золотые пальмовые ветви получат Барбара Стрейзанд и Питер Джексон.
Смотр начнется 12 мая с комедии Пьера Сальвадори «Электрическая Венера» (La Venus Electrique). Завершится фестиваль 23 мая.
