Появился первый трейлер международной драмы «Заложник» с Максимом Матвеевым в роли финансового аналитика

Шестисерийный проект от создателей «Нулевого пациента» и «Игр» покажут онлайн в апреле.

Вышел трейлер мини-сериала «Заложник» с Максимом Матвеевым, Николасом Муавадом и Дарьей Авратинской. В центре сюжета — история финансового аналитика Максима, который, чтобы спасти сестру из плена на Ближнем Востоке, заключает сделку с лидером террористической группы и начинает зарабатывать для него миллионы.

Идея проекта принадлежит Александре Ремизовой («Король и Шут», «Игры», «Триггер»). Сценарий написали Андрей Цибульский («Триггер») и Сергей Попов («Фурцева. Легенда о Екатерине»). Продюсируют сериал Александра Ремизова, Дмитрий Нелидов («Король и Шут», «Киберслав», «Триггер») и Ольга Филипук («Майор Гром», «К себе нежно»).

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Кинопоиска»
Съемки «Заложника» прошли в ОАЭ, Турции и России. Главные роли исполняют Максим Матвеев, Николас Муавад («Ассасины. Начало», «Три тысячи лет желаний»), Дарья Авратинская («Химера», «Оптимисты»), Фарес Ландулси («Мессия»), Тони Гойянович («Великая») и Рауф Бен Амор («Черное золото», «Неукротимый»). Также в кадре появятся артисты Александр Лазарев, Артем Быстров и Карен Бадалов.

Сериал выйдет на «Кинопоиске» 25 апреля.

18+

