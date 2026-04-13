Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

В «Авроре» устроят «Римские каникулы» — ретроспективу Феллини, Соррентино, Бертолуччи и де Сика

Программу приурочили к премьере «Грации» Соррентино.

«Великая красота»

С 24 по 27 апреля кинотеатр «Аврора» проведет повторные показы современной итальянской киноклассики. В программе «Римских каникул» — «8½» Федерико Феллини, «Брак по-итальянски» Витторио де Сика, «Ускользающая красота» Бернардо Бертолуччи и «Великая красота» Паоло Соррентино.

Именно творчество Соррентино стало поводом для ретроспективы: 30 апреля в российский прокат выходит его новая работа «Грация». Фильм рассказывает о вымышленном президенте Италии, чьи последние задачи на посту связаны с вопросами жизни и смерти. Драму представили на открытии Венецианского кинофестиваля — 2025: сыгравший главного героя Тони Сервилло получил награду за лучшую мужскую роль.

Накануне премьеры зрителей приглашают раскрыть грани знаменитого феномена dolce vita. «8½» Феллини представит киновед и культуролог Наталья Казурова.

РАСПИСАНИЕ

24 апреля в 19:00 «8 с половиной»

25 апреля в 19:30 «Брак по-итальянски»

26 апреля в 19:30 «Ускользающая красота»

27 апреля в 19:00 «Великая красота»

«Римские каникулы» пройдут на Невском проспекте, 60. Билеты в продаже на сайте кинотеатра.

18+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: