В «Авроре» устроят «Римские каникулы» — ретроспективу Феллини, Соррентино, Бертолуччи и де Сика

Программу приурочили к премьере «Грации» Соррентино.
С 24 по 27 апреля кинотеатр «Аврора» проведет повторные показы современной итальянской киноклассики. В программе «Римских каникул» — «8½» Федерико Феллини, «Брак по-итальянски» Витторио де Сика, «Ускользающая красота» Бернардо Бертолуччи и «Великая красота» Паоло Соррентино.
Именно творчество Соррентино стало поводом для ретроспективы: 30 апреля в российский прокат выходит его новая работа «Грация». Фильм рассказывает о вымышленном президенте Италии, чьи последние задачи на посту связаны с вопросами жизни и смерти. Драму представили на открытии Венецианского кинофестиваля — 2025: сыгравший главного героя Тони Сервилло получил награду за лучшую мужскую роль.
Накануне премьеры зрителей приглашают раскрыть грани знаменитого феномена dolce vita. «8½» Феллини представит киновед и культуролог Наталья Казурова.
РАСПИСАНИЕ
24 апреля в 19:00 «8 с половиной»
25 апреля в 19:30 «Брак по-итальянски»
26 апреля в 19:30 «Ускользающая красота»
27 апреля в 19:00 «Великая красота»
«Римские каникулы» пройдут на Невском проспекте, 60. Билеты в продаже на сайте кинотеатра.
