В «Авроре» устроят «Римские каникулы» — ретроспективу Феллини, Соррентино, Бертолуччи и де Сика

С 24 по 27 апреля кинотеатр «Аврора» проведет повторные показы современной итальянской киноклассики. В программе «Римских каникул» — «8½» Федерико Феллини, «Брак по-итальянски» Витторио де Сика, «Ускользающая красота» Бернардо Бертолуччи и «Великая красота» Паоло Соррентино.

Именно творчество Соррентино стало поводом для ретроспективы: 30 апреля в российский прокат выходит его новая работа «Грация». Фильм рассказывает о вымышленном президенте Италии, чьи последние задачи на посту связаны с вопросами жизни и смерти. Драму представили на открытии Венецианского кинофестиваля — 2025: сыгравший главного героя Тони Сервилло получил награду за лучшую мужскую роль.