Создатели «Дьявол носит Prada 2» выпустят вымышленный журнал «Подиум» в реальности

Номер выйдет 13 апреля в печатной и цифровой версии.

20th Century Studios, 2026

Глянцевый журнал Runway («Подиум»), которым по сюжету обеих частей «Дьявол носит Prada» руководит Миранда Пристли, выпустят в реальности. Номер с героиней Эмили Блант на обложке выйдет в печатной версии и онлайн 13 апреля.

У Runway появился сайт, на главной странице которого — обложка издания и фотографии актеров «Дьявол носит Prada 2». Для анонса Runway создатели сняли ролик со Стэнли Туччи и Энн Хэтэуэй.

«Дьявол носит Prada 2» выйдет в мировой прокат 29 апреля. Ранее стало известно, что к премьере сиквела культовой трагикомедии выпустят коллекционное ведерко для попкорна в форме красной сумки.

Спустя 20 лет над продолжением работали режиссер Дэвид Френкель и сценаристка оригинальной картины 2006 года Алин Брош Маккена, а также продюсер Венди Файнерман. В кадр вернется вся культовая четверка: Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи.

Среди новых героев — актер Кеннет Брана, который сыграет роль мужа Миранды Пристли. Также в фильме снимутся Симона Эшли, Рэйчел Блум и Люси Лью. По слухам, в камео появятся Леди Гага и Сидни Суини.

Мэрил Стрип вернется к роли Миранды Пристли, а Эмили Блант — ее бывшей ассистентки Эмили. По сюжету героини встречаются в новых обстоятельствах: карьера Миранды находится в упадке (вместе со всем печатным глянцем), и редактор борется со своей бывшей помощницей, ныне руководительницей конкурирующего издания, за рекламные контракты.

Основным прототипом Миранды Пристли считают бывшего главного редактора американского Vogue Анну Винтур. Винтур и Мэрил Стрип стали героинями майского номера Vogue — съемку провела Энни Лейбовиц.

Неофициальный релиз фильма в российских кинотеатрах состоится после 10 мая — из-за расчистки проката под отечественные картины ко Дню Победы.

16+

