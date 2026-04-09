Создатели «Дьявол носит Prada 2» выпустят вымышленный журнал «Подиум» в реальности

Глянцевый журнал Runway («Подиум»), которым по сюжету обеих частей «Дьявол носит Prada» руководит Миранда Пристли, выпустят в реальности. Номер с героиней Эмили Блант на обложке выйдет в печатной версии и онлайн 13 апреля.

У Runway появился сайт, на главной странице которого — обложка издания и фотографии актеров «Дьявол носит Prada 2». Для анонса Runway создатели сняли ролик со Стэнли Туччи и Энн Хэтэуэй.

«Дьявол носит Prada 2» выйдет в мировой прокат 29 апреля. Ранее стало известно, что к премьере сиквела культовой трагикомедии выпустят коллекционное ведерко для попкорна в форме красной сумки.