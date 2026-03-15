Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Поделиться:

К премьере «Дьявол носит Prada-2» выпустят попкорн-бакет в виде модной сумки

К выходу сиквела «Дьявол носит Prada» появится коллекционное ведерко для попкорна в форме красной сумки. Оно поступит в продажу 30 апреля.

Фото: AMC

Американская сеть кинотеатров AMC представила коллекционный попкорн-бакет, вдохновленный фильмом «Дьявол носит Prada-2». Аксессуар выполнен в виде красной кожаной сумки — с двумя ручками, золотым кольцом-брелоком и подвесками в форме туфельки на каблуке и гостиничной бирки, пишет «Афиша Daily».

Несмотря на декоративный дизайн, сумка полностью функциональна: в нее помещается большая порция попкорна.

Кроме того, онлайн-платформа Fandango подготовила специальный набор Runway Ready Bundle стоимостью 50 долларов. В него войдут билет на фильм, коллекционное ведерко и лимитированный выпуск журнала Runway.

Сюжет «Дьявол носит Prada-2» расскажет о главном редакторе модного журнала Runway Миранде Пристли, которая пытается спасти издание в эпоху упадка печатных медиа. Ее бывшая ассистентка Эмили к этому времени возглавляет люксовый бренд — и именно ее рекламный бюджет может помочь журналу выжить.

Накануне вышел новый тизер фильма «Дьявол носит Prada-2». К своим ролям вернулись Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Стэнли Туччи и Эмили Блант, а к актерскому составу также присоединились Сидни Суини и Джастин Теру. Мировая премьера картины запланирована на 1 мая.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: