К премьере «Дьявол носит Prada-2» выпустят попкорн-бакет в виде модной сумки

Американская сеть кинотеатров AMC представила коллекционный попкорн-бакет, вдохновленный фильмом «Дьявол носит Prada-2». Аксессуар выполнен в виде красной кожаной сумки — с двумя ручками, золотым кольцом-брелоком и подвесками в форме туфельки на каблуке и гостиничной бирки, пишет «Афиша Daily».

Несмотря на декоративный дизайн, сумка полностью функциональна: в нее помещается большая порция попкорна.

Кроме того, онлайн-платформа Fandango подготовила специальный набор Runway Ready Bundle стоимостью 50 долларов. В него войдут билет на фильм, коллекционное ведерко и лимитированный выпуск журнала Runway.

Сюжет «Дьявол носит Prada-2» расскажет о главном редакторе модного журнала Runway Миранде Пристли, которая пытается спасти издание в эпоху упадка печатных медиа. Ее бывшая ассистентка Эмили к этому времени возглавляет люксовый бренд — и именно ее рекламный бюджет может помочь журналу выжить.

Накануне вышел новый тизер фильма «Дьявол носит Prada-2». К своим ролям вернулись Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Стэнли Туччи и Эмили Блант, а к актерскому составу также присоединились Сидни Суини и Джастин Теру. Мировая премьера картины запланирована на 1 мая.