«Игра в кальмара» стала самым популярным сериалом у россиян

«Игра в кальмара» возглавила рейтинг самых популярных сериалов у россиян по итогам 2025 года. Исследование подготовила компания «Медиалогия» — в нем учли поисковый интерес, просмотры на ТВ и онлайн-платформах, а также обсуждаемость в соцсетях.

На втором месте оказались «Очень странные дела», а третью строчку занял российский сериал «След». В десятку также вошли «Папины дочки», «Универ», «Ландыши», «Зимородок», «Аутсорс», «Первый отдел» и «Фишер».

Финальный сезон «Игры в кальмара», вышедший в июне 2025 года, вызвал неоднозначную реакцию зрителей. Тем не менее проект остается одним из самых обсуждаемых.

Тем временем создатель хита уже работает над новым проектом для Netflix — сериалом «Дилер». В центре сюжета — сотрудница казино, чьи планы на свадьбу рушатся из-за мошенничества с жильем. В итоге она оказывается втянута в криминальный мир, где пытается использовать свои навыки в азартных играх, чтобы все же изменить свою жизнь.

«Буратино», «На помощь!» Сэма Рэйми и новый сезон «Сорвиголовы», возвращение «Ханны Монтаны» 20 лет спустя, «Детектив Холе» по Ю Несбе, «У меня очень плохое предчувствие» от создателей «Очень странных дел» и новые сезоны «Дома Давида» и «Ради всего человечества»: в нашем материале рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.