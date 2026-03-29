«Ленфильм» расширит съемочные площадки и обновит инфраструктуру

«Ленфильм» готовит стратегию развития, которая предусматривает расширение съемочных площадей и модернизацию оборудования. Об этом рассказала генеральный директор студии Надежда Андрющенко в интервью ТАСС.

По ее словам, ключевая задача — нарастить производство полнометражных и документальных фильмов, а также восстановить полный цикл работы над проектами от идеи до выхода на экран.

«Первостепенная задача — увеличение объемов кинопроизводства полнометражных и документальных фильмов. Студия намерена максимально восстановить производственный цикл, который необходим в текущих рыночных условиях, — от идеи до выхода фильма на экраны», — поделилась Андрющенко.

Расширение инфраструктуры позволит одновременно работать над разными форматами — фильмами, сериалами и документальными проектами. Параллельно студия планирует внедрение новых технологий и обновление технической базы.

Стратегия разрабатывается при участии городских властей, а также предполагает создание системы господдержки. Кроме того, на базе Ленфильм планируют сосредоточить работу кинокомиссии Петербурга, что должно усилить роль студии как центра кинопроизводства в городе.

Ранее акции киностудии были переданы в собственность Санкт-Петербурга, после чего власти заявили о планах по ее перезапуску и развитию.