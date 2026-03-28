Кино и сериалы

С 2029 года церемонию вручения премии «Оскар» перенесут из Голливуда

Церемонию перенесут в новый комплекс в центре Лос-Анджелеса, где ее планируют проводить в течение десяти лет и полностью обновят инфраструктуру площадки.

Церемония вручения «Оскар» с 2029 года сменит площадку и будет проходить в комплексе L.A. Live в центре Лос-Анджелеса, об этом сообщила Американская киноакадемия.

Сейчас премию проводят в Dolby Theatre, однако с 2029 года основной площадкой станет зал Peacock Theater. Его модернизируют: обновят сцену, световое и звуковое оборудование, а также закулисные и технические пространства.

Переезд рассчитан как минимум на десять лет. Вместе с этим изменится и формат трансляции — показы премии перенесут с телеканала ABC на платформу YouTube. В индустрии ожидают, что новая площадка и техническое обновление позволят переосмыслить формат церемонии и сделать ее более современной.

Тимоти Шаламе и Константин Бронзит остались без статуэток, а триумфаторами стал сатирический краудплизер о важности семьи «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона и хоррор «Грешники» Райана Куглера: в нашем материале полный список победителей премии «Оскар»-2026.

