В Москве снимают мелодраму «История его служанки» с Матвеем Лыковым в роли графа-холостяка Шереметьева

Актер, играет графа Николая Шереметьева

История развивается очень динамично: ты буквально не успеваешь перевернуть страницу, как уже происходит что-то новое. Такой ритм, который задали авторы, постоянно подогревает интерес и не отпускает. Мне прислали первые десять серий, и я прочитал почти 500 страниц за один день. После этого сразу спросил у своего агента, можно ли получить продолжение.

Было очень приятно на время погрузиться именно в историческую драму. В ней нет той избыточной откровенности и упрощенности отношений, которые часто встречаются в современных историях. Это мир, где важны честь, воспитание, уважение, высокий внутренний стандарт поведения. И на этом фоне человеческие эмоции: любовь, сомнения, выбор — становятся еще более понятными и близкими каждому.

В этом и есть особое очарование проекта: возможность немного отстраниться от суеты сегодняшнего дня и оказаться в пространстве, где отношения между людьми строятся на других ценностях. Сценаристы обладают великолепным чувством юмора, которое передалось героям. Благодаря этому история воспринимается легко, несмотря на серьезные темы.