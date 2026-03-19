В Москве снимают мелодраму «История его служанки» с Матвеем Лыковым в роли графа-холостяка Шереметьева

Исторический сериал о брачных перипетиях богатого наследника начнет выходить этим летом.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами онлайн-кинотеатра «Иви» и продюсерской компании Russian Code

В Москве начались съемки многосерийной исторической мелодрамы «История его служанки». Главную роль молодого графа Николая Шереметьева исполнит Матвей Лыков (Август ван дер Хольт из «Майора Грома» и Анатоль Курагин в грядущей экранизации «Войны и мира» от Андреасяна). 

Сериал расскажет о московском светском обществе начала XIX века. По сюжету в свет после войны возвращается граф Николай Шереметьев — молодой холостяк и наследник огромного состояния. Матери и их дочери начинают охоту за завидным женихом, а сам Николай, согласно завещанию матери, должен жениться в течение года — иначе лишится наследства. Одновременно с этим дворянская дочь Анна Аверина приходит к Шереметьеву с просьбой простить ее семье, находящейся на грани разорения, долг. Вместо снисхождения граф предлагает сделку: он простит долг, если девушка проведет год в его усадьбе в качестве служанки.

Отчаянную дворянку Анну Аверину сыграла актриса Милана Бру («Резервация», «Конец света»). Также в кадре появятся Ольга Ломоносова, Екатерина Гусева, Виктор Васильев, Илья Носков, Вячеслав Чепурченко, Михаил Сотников и Вероника Журавлева.

Матвей Лыков

Актер, играет графа Николая Шереметьева

История развивается очень динамично: ты буквально не успеваешь перевернуть страницу, как уже происходит что-то новое. Такой ритм, который задали авторы, постоянно подогревает интерес и не отпускает. Мне прислали первые десять серий, и я прочитал почти 500 страниц за один день. После этого сразу спросил у своего агента, можно ли получить продолжение.

Было очень приятно на время погрузиться именно в историческую драму. В ней нет той избыточной откровенности и упрощенности отношений, которые часто встречаются в современных историях. Это мир, где важны честь, воспитание, уважение, высокий внутренний стандарт поведения. И на этом фоне человеческие эмоции: любовь, сомнения, выбор — становятся еще более понятными и близкими каждому.

В этом и есть особое очарование проекта: возможность немного отстраниться от суеты сегодняшнего дня и оказаться в пространстве, где отношения между людьми строятся на других ценностях. Сценаристы обладают великолепным чувством юмора, которое передалось героям. Благодаря этому история воспринимается легко, несмотря на серьезные темы.

У картины расширенный режиссерский состав: постановкой занимаются Влад Николаев, Анна Лобанова, Николай Бурлак и Илья Максимов. Над сценарием работают Алексей Малышев, Марина Никольская, Анна Борисова и Павел Суитин. Генеральными продюсерами выступили Антон Зайцев, Артем Логинов и Антон Щукин.

«Историю его служанки» начнут показывать в онлайн-кинотеатре «Иви» этим летом. Съемки продолжат параллельно с релизом эпизодов.

16+

