Максим Матвеев сыграет разведчика Рихарда Зорге в ретро-детективе «Черный шелк»

Начались съемки детективного фильма «Черный шелк» о шпионских приключениях в Шанхае 1930-х годов. «Черный шелк» — продолжение боевика «Красный шелк» с Милошем Биковичем и Глебом Калюжным. Артисты вернутся в кадр, а к ним присоединится Максим Матвеев в роли разведчика Рихарда Зорге.

По сюжету «Красного шелка» в 1927 году по России перевозили секретные документы, от которых зависит будущее СССР и Китая. Молодой красноармеец и бывший царский агент объединились, чтобы спасти груз от иностранных разведчиков и головорезов.

Продолжение разворачивается в Китае. В Шанхай везут загадочный груз под кодовым названием «Черный шелк», за который борются агенты нескольких стран. Сюжет дилогии вдохновлен реальными событиями политической истории.