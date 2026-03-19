Максим Матвеев сыграет разведчика Рихарда Зорге в ретро-детективе «Черный шелк»

По сюжету агенты нескольких стран борются за загадочный груз в Шанхае 1930-х.
Начались съемки детективного фильма «Черный шелк» о шпионских приключениях в Шанхае 1930-х годов. «Черный шелк» — продолжение боевика «Красный шелк» с Милошем Биковичем и Глебом Калюжным. Артисты вернутся в кадр, а к ним присоединится Максим Матвеев в роли разведчика Рихарда Зорге.
По сюжету «Красного шелка» в 1927 году по России перевозили секретные документы, от которых зависит будущее СССР и Китая. Молодой красноармеец и бывший царский агент объединились, чтобы спасти груз от иностранных разведчиков и головорезов.
Продолжение разворачивается в Китае. В Шанхай везут загадочный груз под кодовым названием «Черный шелк», за который борются агенты нескольких стран. Сюжет дилогии вдохновлен реальными событиями политической истории.
У фильма интернациональный каст. К основным ролям вернутся Милош Бикович, Глеб Калюжный и китайская актриса Чжэн Ханьи. К команде присоединились Максим Матвеев и сербский актер Александар Радойичич, который сыграет одного из антагонистов картины. Также в картине задействованы Майя Гитер, Алексей Тахаров, Полина Куценко, Илья Антоненко, Сергей Анненков, Хироюки Мори и Джунсуке Киносита.
Максим Матвеев
Актер, исполнитель роли Рихарда Зорге
В кино Зорге долго существовал скорее как исторический след и почти мифическая фигура — символ разведчика из учебников. Нам же было важно вернуть ему человеческое измерение. В «Черном шелке» Зорге — не бронзовый памятник, а живой человек: с сомнениями, выбором и ценой, которую приходится платить за этот выбор. И особенно важно, что в нашем фильме впервые показан его шанхайский период — время, когда формировалась и легенда разведчика, и сам человек за этой легендой.
Вместо поезда, ставшего главной локацией в прошлой части, действие развернется на японском корабле и на гигантском дирижабле, который авторы сравнивают со «Звездой смерти» из «Звездных войн». Внутренние пространства корабля и дирижабля создают в павильоне с помощью LED-экранов. Декорацию корабля построили с водосбросами и «гимблом» — технологиями, позволяющими имитировать шторм в условиях павильона.
Над «Черным шелком», как и над первым фильмом, работает режиссер Андрей Волгин («Чебурашка. История новогоднего чуда», «Балканский рубеж»). Режиссер написал сценарий в тандеме с Марией Нефедовой («Я иду искать»). Генеральным продюсером выступил Вадим Быркин («Балканский рубеж», «Дура», «Сокровища О.К.»).
Вышедший в 2025-м «Красный шелк» показывали в Китае: премьера с участием Алины Кабаевой состоялась осенью прошлого года в Пекине. Съемки второй части шпиономанской «шелковой» дилогии финансируют Фонд кино и госкорпорация «Ростех».
«Черный шелк» выйдет в российский прокат 31 марта 2027 года.
