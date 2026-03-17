Личный опыт: как я побывала на «Оскаре», поддержала Константина Бронзита и увидела Тимоти Шаламе и Деми Мур!

О том, где найти платье на церемонию

По дресс-коду предполагается, что мужчины должны быть в смокингах, а женщины — в платьях в пол. Честно скажу, коротких платьев я почти не видела. У меня тоже было запасное короткое платье, но мне сказали, что на церемонию так лучше не идти.

При этом мужчины иногда одевались свободнее: были и женщины в брючных костюмах, и мужчины просто в костюмах или даже футболках. В целом говорят, что все стало более демократично, хотя большинство всё равно старается соблюдать дресс-код.

Платье для церемонии можно привезти с собой или взять в аренду уже в Лос-Анджелесе. Там очень много прокатов платьев, это популярный бизнес, потому что постоянно проходят разные мероприятия, премии и вечерние события. Я брала платье в аренду в бутике в Беверли-Хиллз, которым владеет русскоязычная девушка (его мне посоветовали друзья). Выбора уже было не очень много, тем более, что я небольшого роста, так что длинные платья мне недоступны. Какого-то конкретного образа в голове не было — просто хотелось красиво, не так как ходишь каждый день, образ, который примеришь только раз в жизни. В итоге остановилась на темно-синем платье — его аренда стоила 400 долларов и 500 долларов — залог.

Платье я вернула сразу после церемонии. Некоторые, как я слышала, даже покупают платье, а на следующий день возвращают — если оно в хорошем состоянии.