Личный опыт: как я побывала на «Оскаре», поддержала Константина Бронзита и увидела Тимоти Шаламе и Деми Мур!

15 марта (по московскому времени — в ночь на 16 марта) в Лос-Анджелесе прошла 98-я церемония вручения «Оскара». Среди гостей, которые наблюдали за объявлением лауреатов, была и Ольга Филатова, соосновательница компании Super Toys (бренд созданный вместе с одним из авторов «Смешариков» Ильей Поповым). В своей колонке для Собака.ru Ольга рассказывает, как она очутилась на одной из главных кинопремий мира, как соблюсти дресс-код и можно ли сесть в зале прямо рядом с Тимоти Шаламе или Леонардо Ди Каприо (спойлер: лайфхаки есть!).
Петербурженка Ольга Филатова на церемонии вручения премии «Оскар»
О попадании на «Оскаре»
Я приехала на церемонию как гость — незадолго до поездки меня пригласили в группу одного из номинантов, российского аниматора Константина Бронзита, он был номинирован в категории «Короткометражное анимационное кино» с фильмом «Три сестры», мы давно знакомы с ним по мультипликационной отрасли (Ольга является сооснователем компании Super Toys, созданного вместе с одним из авторов «Смешариков» Ильей Поповым). Благо у меня была открыта американская виза.
Честно говоря, я не знаю, сколько гостей может позвать каждый номинант, но у некоторых были большие группы поддержки, чуть ли не 10 человек или даже больше. В нашей группе было 8 человек. Гости очень эмоционально поддерживают номинантов — это невероятно трогательно.
К сожалению, картина Константина не победила — выиграли канадцы. Мы, конечно, расстроились — не ожидали, потому что в кулуарах обсуждалось, что у них не очень много шансов. Но таково было решение оскаровской комиссии.
О том, где найти платье на церемонию
По дресс-коду предполагается, что мужчины должны быть в смокингах, а женщины — в платьях в пол. Честно скажу, коротких платьев я почти не видела. У меня тоже было запасное короткое платье, но мне сказали, что на церемонию так лучше не идти.
При этом мужчины иногда одевались свободнее: были и женщины в брючных костюмах, и мужчины просто в костюмах или даже футболках. В целом говорят, что все стало более демократично, хотя большинство всё равно старается соблюдать дресс-код.
Платье для церемонии можно привезти с собой или взять в аренду уже в Лос-Анджелесе. Там очень много прокатов платьев, это популярный бизнес, потому что постоянно проходят разные мероприятия, премии и вечерние события. Я брала платье в аренду в бутике в Беверли-Хиллз, которым владеет русскоязычная девушка (его мне посоветовали друзья). Выбора уже было не очень много, тем более, что я небольшого роста, так что длинные платья мне недоступны. Какого-то конкретного образа в голове не было — просто хотелось красиво, не так как ходишь каждый день, образ, который примеришь только раз в жизни. В итоге остановилась на темно-синем платье — его аренда стоила 400 долларов и 500 долларов — залог.
Платье я вернула сразу после церемонии. Некоторые, как я слышала, даже покупают платье, а на следующий день возвращают — если оно в хорошем состоянии.
О красной дорожке и рассадке гостей
Когда ты подъезжаешь на красную дорожку, оказывается, что дорожек две: одна — для номинантов, другая — для гостей. В целом можно просто пройтись по «гостевой» дорожке, а если ты достаточно смелый и наглый, то можно пройтись и по дорожке номинантов.
Так условно разделяются гости и номинанты: с одной стороны — более крупные звезды, с другой — просто приглашенные. Основная разница ощущается на входе, где много операторов и репортеров.
Различаются и места в зале. Номинанты сидят в партере, в самом низу. Там строгая система: если во время перерыва ты выходишь в туалет, то прибегают статисты, чтобы в зале не было «дырок». Гости же в основном сидят на балконах — оттуда тоже хорошо все видно.
Но если хочется сесть поближе к селебрити, то есть лайфхак. Во время церемонии постоянно происходят короткие перерывы — на рекламу или смену декораций. Люди выходят, а двери закрывают только до следующего перерыва. Поэтому теоретически можно даже пересесть ближе — хоть рядом с Леонардо Ди Каприо. В итоге на основных номинациях — «Лучший фильм» и «Лучшая актриса» — я уже сидела в партере, чтобы лучше почувствовать атмосферу церемонии.
О том, как проходила церемония
Церемония длилась около трех с половиной — четырех часов. Это прямой эфир, поэтому каждые 10–15 минут происходят небольшие паузы: объявляют номинации, показывают номера, выступают артисты.
Исполняли, например, песни, номинированные в категории «Лучшая песня». Сейчас особенно популярна песня из корейского кей-поп-мультфильма «K-Pop против демонов» — она как раз и получила «Оскар» как лучший полнометражный анимационный фильм и лучший саундтрек.
Был большой блок про погибших артистов, который умерли в прошедший год — Барбара Стрейзанд пела вживую песню, посвященную им.
Очень трогательный момент — победа документального короткометражного фильма «Empty Rooms», про детей, которых расстреляли в американской школе. Выступала мама одной из девочек, которая погибла в этой трагедии: она сказала, что если бы каждый побывал в одной из этих комнат, то мы могли бы сделать страну и мир лучше.
Если ты гость — то после окончания церемонии праздник для тебя заканчивается: на вечеринки-афтерпати приглашают только номинантов и победителей. Впрочем, это не так важно
Поэтому, если вам важен нетворкинг, то лучший момент — выйти в фойе во время вручения в момент паузы. В фойе тусуются и выпивают — алкоголь (шампанское, текила и прочее), кстати, бесплатный. Правда, чтобы познакомиться с нужным человеком тебе нужно его знать в лицо — на смокингах не написано, кто есть кто.
О том как вживую выглядят Тимоти Шаламе и Деми Мур
Вообще это была моя мечта — правда, звучала она немного иначе. Я мечтала, чтобы мне вручили «Оскар» за лучший сценарий, продюсирование или режиссуру. Но получилось, что я сначала съездила посмотреть, как все происходит. И это оказалось очень вдохновляюще. Во-первых, уровень организации просто невероятный. Во-вторых, было интересно увидеть и ветеранов кинематографа, и тех, кто сегодня создает кино.
На самом деле, помимо известных актеров, которых мы все знаем в лицо, есть огромное количество невероятно талантливых людей: те, кто делает грим, декорации, визуальные эффекты, музыку. И они тоже получают свои премии. Это действительно профессионалы высочайшего уровня.
Я как предприниматель в креативной сфере смотрела на них и думала, как круто иметь в команде таких звезд. Само посещение такой премии дает невероятную мотивацию делать свою работу — в этом смысле «Оскар» стал мощнейшим источником вдохновения.
Впечатления в духе «мама, я на “Оскаре”», конечно тоже есть. Ты видишь очень близко знакомых с детства звезд и новых героев — иногда, вблизи они выглядят не так, как на экране. Например, я думала, что Тимоти Шаламе выше ростом. Деми Мур в живую выглядит просто потрясающе — тут ожидания и реальность полностью совпали.
Интервью: Александра Генералова
Редактура: Константин Крылов
