Завершились съемки спортивной драмы «Первая ракетка» с Данилой Козловским и Полиной Гухман

«Первая ракетка» — первый российский сериал о большом теннисе. Консультантами проекта стали теннисисты Шамиль Тарпищев и Анастасия Пивоварова.

Съемки проходили в Сочи, в Дубае, Москве и области, в том числе и на теннисных кортах. Исполнительница главной роли Полина Гухман рассказала, что для работы над ролью брала уроки тенниса. Тренировки продолжались до конца работы на площадке.

Сериал станет третьей спортивной драмой в фильмографии Данилы Козловского. В 2012 году актер появился в роли хоккеиста Валерия Харламова в фильме «Легенда №17». В 2018-м на экраны вышел режиссерский проект Козловского «Тренер»: артист сыграл главного героя — бывшего футболиста, который берется тренировать провинцальную команду.

Вместе с Гухман и Козловским в кадре появятся Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов, Валентина Малыгина, Валерий Степанов и Олег Чугунов.