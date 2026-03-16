Завершились съемки спортивной драмы «Первая ракетка» с Данилой Козловским и Полиной Гухман

Сериал о большом теннисе снимали в Сочи, в Дубае, в Москве и Московской области.
Подошли к концу съемки сериала о большом теннисе «Первая ракетка». Главные роли исполнили Данила Козловский и Полина Гухман. Режиссирует спортивную драму Евгений Корчагин («Война семей», «Говорит Земля!», «ON и она»).
По сюжету молодая теннисистка Катя вынуждена бросить профессиональный спорт. Притворяясь новичком, она ездит на частные корты в Москве и обыгрывает состоятельных любителей на деньги. Свидетелем одного из таких «поединков» становится бывший профессиональный спортсмен Игорь Стрельников, который давно мечтает найти по-настоящему одаренного ребенка. Увидев Катю, он понимает: это тот самый «неограненный алмаз» и его шанс вернуться в мир большого спорта.
«Первая ракетка» — первый российский сериал о большом теннисе. Консультантами проекта стали теннисисты Шамиль Тарпищев и Анастасия Пивоварова.
Съемки проходили в Сочи, в Дубае, Москве и области, в том числе и на теннисных кортах. Исполнительница главной роли Полина Гухман рассказала, что для работы над ролью брала уроки тенниса. Тренировки продолжались до конца работы на площадке.
Сериал станет третьей спортивной драмой в фильмографии Данилы Козловского. В 2012 году актер появился в роли хоккеиста Валерия Харламова в фильме «Легенда №17». В 2018-м на экраны вышел режиссерский проект Козловского «Тренер»: артист сыграл главного героя — бывшего футболиста, который берется тренировать провинцальную команду.
Вместе с Гухман и Козловским в кадре появятся Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов, Валентина Малыгина, Валерий Степанов и Олег Чугунов.
Данила Козловский
Сыграл спортсмена Игоря Стрельникова
Любое кино рассказывает прежде всего о людях: об их историях, отношениях, поступках. Мой герой — тренер по теннису Игорь — должен понять, что никто не может заставить тебя верить в себя или что-то делать. Помощь со стороны работает только тогда, когда ты сам решил действовать. Ты — хозяин своей жизни.
«Первая ракетка» выйдет в онлайн-кинотеатре Wink. Дата премьеры появится позже.
