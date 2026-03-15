«Война миров» с Айс Кьюбом получила больше всего наград антипремии «Золотая малина»

На 46-й церемонии антипремии Golden Raspberry Awards объявили лауреатов этого года. Больше всего «наград» получил фантастический боевик «Война миров» — фильм отметили сразу в пяти категориях, включая худший фильм и худшую мужскую роль.
Исполнитель главной роли Айс Кьюб стал «худшим актером», обойдя среди номинантов Джареда Лето («Трон: Арес»), Дэйва Батисту («В потерянных землях») и Скотта Иствуда («Alarum»).
Картина также получила антипремии за худшую режиссуру (Рич Ли), сценарий и как худший ремейк или сиквел.
Среди других лауреатов:
- худшая актриса — Ребел Уилсон, «Шпионская свадьба»,
- худшая актриса второго плана — Скарлет Роз Сталлоне, «Стрелки»,
- худший актер второго плана — семь компьютерных гномов из «Белоснежки».
Награду «за искупление» получила Кейт Хадсон в фильме «Мелодия их мечты».
Комментарии (0)