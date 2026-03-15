«Война миров» с Айс Кьюбом получила больше всего наград антипремии «Золотая малина»

На 46-й церемонии антипремии Golden Raspberry Awards объявили лауреатов этого года. Больше всего «наград» получил фантастический боевик «Война миров» — фильм отметили сразу в пяти категориях, включая худший фильм и худшую мужскую роль.

Исполнитель главной роли Айс Кьюб стал «худшим актером», обойдя среди номинантов Джареда Лето («Трон: Арес»), Дэйва Батисту («В потерянных землях») и Скотта Иствуда («Alarum»).

Картина также получила антипремии за худшую режиссуру (Рич Ли), сценарий и как худший ремейк или сиквел.

Среди других лауреатов:

худшая актриса — Ребел Уилсон, «Шпионская свадьба»,

худшая актриса второго плана — Скарлет Роз Сталлоне, «Стрелки»,

худший актер второго плана — семь компьютерных гномов из «Белоснежки».

Награду «за искупление» получила Кейт Хадсон в фильме «Мелодия их мечты».

Все о грядущей церемонии Academy Awards-2026 — факты, прогнозы и фавориты — читайте в нашем материале.