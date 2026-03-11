Шоураннер «Полицейского с Рублевки» снимает новую комедию о потомственном оперативнике из Китая

Стартовали съемки комедийного сериала «Полицейский по обмену» о китайце, попавшем в команду московских оперативников. Шоураннером проекта выступил Илья Куликов, создатель «Полицейского с Рублевки». В главных ролях — актер Денис Васильев и аспирант факультета международных отношений СПбГЭУ Гу Хаосун.
Главный герой ― китайский полицейский Дэшэн ― из семьи потомственных служителей закона. Как и его отец, он член Коммунистической партии Китая и очень уважает правила, юрисдикции и протоколы. Оказавшись в Москве, Дэшэн попал в напарники к оперативнику Косте, который когда-то соврал в личном деле, что знает китайский.
Каждый из 16 эпизодов раскрывает отдельную законченную детективную историю, в которой герои попытаются победить криминальный мир. Шоураннер Илья Куликов рассказывает: «Дэшэн ― идеальный полицейский, который никогда не сталкивался с реальной преступностью, но знает о России больше любого местного. Костя Щеголев ― реальный полицейский, который мечтает о гонконгских боевиках, а получает выговоры за экшн на ровном месте. Вместе они ― гремучая смесь, которая взрывается каждую серию.
Эти 16 историй ― про то, как два мира перестают быть чужими. Про дружбу, которая возникает там, где ее совсем не ждешь. И про то, что настоящий полицейский ― не тот, кто идеально знает устав, а тот, кто готов прикрыть спину напарника. Даже если этот напарник прилетел из другой страны и до сих пор не понимает, почему раз в году надо перед всеми извиняться».
Вместе с Денисом Васильевым и Гу Хаосуном в кадре появятся Ингрид Олеринская, Олег Тактаров и Чжен Ханьи. Сценарий написали Валерия Подорожнова, Артем Александров, Артем Каргин, Артем Сучков и Лидия Сучкова.
Режиссирует проект Полина Ануфриева («Карьеристки», «Милиционер с Рублевки»). Автор идеи ― Вячеслав Муругов, создатель проектов «Чики», «Кухня», «Молодежка» и «Кадетство». Оператором-постановщиком стал Евгений Веренев, художником-постановщиком — Константин Романов.
«Контраст между двумя культурами ― всегда интересно. И любой человек, который много путешествовал, знает, что этот контраст рождает огромное количество смешных и нелепых ситуации. В "Полицейском по обмену" мы не только используем этот прием, но еще и погружаем героев в экстремальную среду борьбы с преступностью. Это будет действительно увлекательная и смешная история», — говорит генеральный продюсер Муругов.
Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре Okko. Дата премьеры появится позже.
