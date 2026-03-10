«Невидимый театр» собирает средства на новый фильм Семена Серзина

Команда «Невидимого театра» открыла сбор на съемки нового фильма Семена Серзина. «Мороз» — роуд-муви о настоящей дружбе по мотивам пьесы беларусского драматурга Константина Стешика. На втором этапе краудфандинга съемочной группе нужно собрать 1 200 000 рублей.

Премьера спектакля по пьесе Стешика прошла в «Невидимом театре» осенью 2025 года. Еще в начале 2025-го труппа запланировала съемки фильма и провела первый сбор: тогда команду купила «Буханку», на которой будут перемещаться герои фильма. Также авторы утвердили места съемок. Сейчас собирают средства на трактор для уборки снега, пиротехников, каскадеров, костюмы и декорации, техническое производство, теплые стельки и кинобуфет, а также гробы в аренду (и «бутылки водки по традиции в гробы артистам»).