«Грешники» и «Битва за битвой» получили главные награды премии Гильдии сценаристов США

Лучшим оригинальным сценарием признали работу Райана Куглера, а награду за адаптацию получил Пол Томас Андерсон.

«Битва за битвой»
Ghoulardi Film Company, Warner Bros., 2025

В США прошла церемония вручения ежегодной премии Гильдии сценаристов Америки (WGA). Главные награды в этом году получили фильмы «Грешники» и «Битва за битвой».

Приз за лучший оригинальный сценарий достался режиссеру и сценаристу «Грешников» Райану Куглеру. Награду за лучший адаптированный сценарий получил режиссер и сценарист Пол Томас Андерсон за фильм «Битва за битвой».

В телевизионных категориях победителями стали сериалы «Питт», «Киностудия» и «Умираю, как хочу секса», а также комедия «Под прикрытием».

Фильмы «Грешники» и «Битва за битвой» также поборются за главный приз премии «Оскар»: первая картина получила 16 номинаций, вторая — 13. Церемония вручения наград пройдет 15 марта и будет транслироваться на телеканале ABC. Среди тех, кто будет вручать статуэтки, — Хавьер Бардем, Крис Эванс, Деми Мур, Кумайл Нанджиани, Майя Рудольф, Эдриен Броуди, Киран Калкин, Роберт Дауни — младший и Энн Хэтэуэй.

Ранее фильм «Битва за битвой» уже получил несколько крупных наград. На церемонии премии BAFTA картина взяла шесть статуэток, включая призы за лучший фильм и режиссуру. 

