Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

«Битва за битвой» взяла шесть наград BAFTA

В Лондоне объявили лауреатов премии BAFTA. Церемония прошла в Royal Festival Hall. Главным победителем вечера стала «Битва за битвой» — картина получила шесть наград, включая призы за лучший фильм и режиссуру. Антирекорд установил «Марти Великолепный»: фильм не взял ни одной статуэтки из 11 номинаций.

Триумфатором премии стала «Битва за битвой» режиссера Пол Томас Андерсон. Помимо главной награды, лента получила приз за лучшую режиссуру, а также отмечена в сценарных и технических категориях. Среди актерских наград — приз за роль второго плана, который получил Шон Пенн.

Полной противоположностью стала судьба «Марти Великолепного» студии A24: фильм уступил во всех заявленных категориях, повторив редкий антирекорд прошлых лет.

Лучшим британским фильмом признан «Гамнет», а в актерских номинациях победили Роберт Арамайо и Джесси Бакли. Награды за роли второго плана получили Вунми Мосаку и Шон Пенн.

В технических категориях чаще других звучало название «Франкенштейн»: картина отмечена за грим и прически, работу художника-постановщика и костюмы. Приз за лучшие визуальные эффекты получил «Аватар: Пламя и пепел», а за музыку — Людвиг Горанссон.

Отдельное внимание привлекла награда за лучший детский и семейный фильм, которую вручили «Бунгу». Статуэтку объявил медвежонок Паддингтон — образ, ставший символическим жестом церемонии.

Среди специальных наград — премия за выдающийся британский вклад в кинематограф, которую получила Клэр Биннс.

Победители BAFTA

Основные категории

  • Лучший фильм — «Битва за битвой»
  • Лучший британский фильм — «Гамнет»
  • Лучший неанглоязычный фильм — «Сентиментальная ценность»
  • Лучшая режиссерская работа — Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)
  • Лучшая мужская роль — Роберт Арамайо («Я ругаюсь»)
  • Лучшая женская роль — Джесси Бакли («Гамнет»)
  • Лучшая женская роль второго плана — Вунми Мосаку («Грешники»)
  • Лучшая мужская роль второго плана — Шон Пенн («Битва за битвой»)
  • Лучший оригинальный сценарий — «Грешники»
  • Лучший адаптированный сценарий — «Битва за битвой»
  • Лучший детский и семейный фильм — «Бунг»
  • Лучший анимационный фильм — «Зверополис-2»

Другие награды

  • Лучшая музыка к фильму — Людвиг Горанссон («Грешники»)
  • Лучшая операторская работа — Майкл Бауман («Битва за битвой»)
  • Лучшие визуальные эффекты — «Аватар: Пламя и пепел»
  • Лучший грим и прически — «Франкенштейн»
  • Лучшая работа художника-постановщика — Тамара Деверелл, Шэйн Вие («Франкенштейн»)
  • Лучший дизайн костюмов — Кейт Хоули («Франкенштейн»)
  • Лучший монтаж — Эндрю Юргенсен («Битва за битвой»)
  • Лучший звук — Гарет Джон, Эл Нельсон, Гвендолин Йейтс Уиттл, Гэри Риццо, Хуан Перальта («F1»)
  • Лучший кастинг — Лорен Эванс («Я ругаюсь»)
  • Лучший документальный фильм — «Господин Никто против Путина»
  • Премия за выдающиеся технические достижения — «Франкенштейн»
  • Лучший британский анимационный короткометражный фильм — «Two Black Boys in Paradise»
  • Лучший британский игровой короткометражный фильм — «This Is Endometriosis»
  • Лучший дебют британского сценариста, режиссера или продюсера — «Тень моего отца» (реж. Акинола Дэвис, сценарий Уэйл Дэвис)
  • Восходящая звезда — Роберт Арамайо
  • Премия за выдающийся британский вклад в кинематограф — Клэр Биннс

Кэтрин Миддлтон, Моника Беллуччи, Тильда Суинтон, Ренате Реинсве и Джесси Бакли: самые яркие выходы BAFTA 2026

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: