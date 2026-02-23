«Битва за битвой» взяла шесть наград BAFTA

Триумфатором премии стала «Битва за битвой» режиссера Пол Томас Андерсон. Помимо главной награды, лента получила приз за лучшую режиссуру, а также отмечена в сценарных и технических категориях. Среди актерских наград — приз за роль второго плана, который получил Шон Пенн.

Полной противоположностью стала судьба «Марти Великолепного» студии A24: фильм уступил во всех заявленных категориях, повторив редкий антирекорд прошлых лет.

Лучшим британским фильмом признан «Гамнет», а в актерских номинациях победили Роберт Арамайо и Джесси Бакли. Награды за роли второго плана получили Вунми Мосаку и Шон Пенн.

В технических категориях чаще других звучало название «Франкенштейн»: картина отмечена за грим и прически, работу художника-постановщика и костюмы. Приз за лучшие визуальные эффекты получил «Аватар: Пламя и пепел», а за музыку — Людвиг Горанссон.

Отдельное внимание привлекла награда за лучший детский и семейный фильм, которую вручили «Бунгу». Статуэтку объявил медвежонок Паддингтон — образ, ставший символическим жестом церемонии.

Среди специальных наград — премия за выдающийся британский вклад в кинематограф, которую получила Клэр Биннс.

Победители BAFTA

Основные категории

Лучший фильм — «Битва за битвой»

Лучший британский фильм — «Гамнет»

Лучший неанглоязычный фильм — «Сентиментальная ценность»

Лучшая режиссерская работа — Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)

Лучшая мужская роль — Роберт Арамайо («Я ругаюсь»)

Лучшая женская роль — Джесси Бакли («Гамнет»)

Лучшая женская роль второго плана — Вунми Мосаку («Грешники»)

Лучшая мужская роль второго плана — Шон Пенн («Битва за битвой»)

Лучший оригинальный сценарий — «Грешники»

Лучший адаптированный сценарий — «Битва за битвой»

Лучший детский и семейный фильм — «Бунг»

Лучший анимационный фильм — «Зверополис-2»

Другие награды