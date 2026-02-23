«Битва за битвой» взяла шесть наград BAFTA

В Лондоне объявили лауреатов премии BAFTA. Церемония прошла в Royal Festival Hall. Главным победителем вечера стала «Битва за битвой» — картина получила шесть наград, включая призы за лучший фильм и режиссуру. Антирекорд установил «Марти Великолепный»: фильм не взял ни одной статуэтки из 11 номинаций.
Триумфатором премии стала «Битва за битвой» режиссера Пол Томас Андерсон. Помимо главной награды, лента получила приз за лучшую режиссуру, а также отмечена в сценарных и технических категориях. Среди актерских наград — приз за роль второго плана, который получил Шон Пенн.
Полной противоположностью стала судьба «Марти Великолепного» студии A24: фильм уступил во всех заявленных категориях, повторив редкий антирекорд прошлых лет.
Лучшим британским фильмом признан «Гамнет», а в актерских номинациях победили Роберт Арамайо и Джесси Бакли. Награды за роли второго плана получили Вунми Мосаку и Шон Пенн.
В технических категориях чаще других звучало название «Франкенштейн»: картина отмечена за грим и прически, работу художника-постановщика и костюмы. Приз за лучшие визуальные эффекты получил «Аватар: Пламя и пепел», а за музыку — Людвиг Горанссон.
Отдельное внимание привлекла награда за лучший детский и семейный фильм, которую вручили «Бунгу». Статуэтку объявил медвежонок Паддингтон — образ, ставший символическим жестом церемонии.
Среди специальных наград — премия за выдающийся британский вклад в кинематограф, которую получила Клэр Биннс.
Победители BAFTA
Основные категории
- Лучший фильм — «Битва за битвой»
- Лучший британский фильм — «Гамнет»
- Лучший неанглоязычный фильм — «Сентиментальная ценность»
- Лучшая режиссерская работа — Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)
- Лучшая мужская роль — Роберт Арамайо («Я ругаюсь»)
- Лучшая женская роль — Джесси Бакли («Гамнет»)
- Лучшая женская роль второго плана — Вунми Мосаку («Грешники»)
- Лучшая мужская роль второго плана — Шон Пенн («Битва за битвой»)
- Лучший оригинальный сценарий — «Грешники»
- Лучший адаптированный сценарий — «Битва за битвой»
- Лучший детский и семейный фильм — «Бунг»
- Лучший анимационный фильм — «Зверополис-2»
Другие награды
- Лучшая музыка к фильму — Людвиг Горанссон («Грешники»)
- Лучшая операторская работа — Майкл Бауман («Битва за битвой»)
- Лучшие визуальные эффекты — «Аватар: Пламя и пепел»
- Лучший грим и прически — «Франкенштейн»
- Лучшая работа художника-постановщика — Тамара Деверелл, Шэйн Вие («Франкенштейн»)
- Лучший дизайн костюмов — Кейт Хоули («Франкенштейн»)
- Лучший монтаж — Эндрю Юргенсен («Битва за битвой»)
- Лучший звук — Гарет Джон, Эл Нельсон, Гвендолин Йейтс Уиттл, Гэри Риццо, Хуан Перальта («F1»)
- Лучший кастинг — Лорен Эванс («Я ругаюсь»)
- Лучший документальный фильм — «Господин Никто против Путина»
- Премия за выдающиеся технические достижения — «Франкенштейн»
- Лучший британский анимационный короткометражный фильм — «Two Black Boys in Paradise»
- Лучший британский игровой короткометражный фильм — «This Is Endometriosis»
- Лучший дебют британского сценариста, режиссера или продюсера — «Тень моего отца» (реж. Акинола Дэвис, сценарий Уэйл Дэвис)
- Восходящая звезда — Роберт Арамайо
- Премия за выдающийся британский вклад в кинематограф — Клэр Биннс
