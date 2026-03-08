Стали известны новые актеры сериала по «Гарри Поттеру» от HBO

Компания HBO раскрыла имена новых актеров, которые появятся в сериале по вселенной Гарри Поттер. Среди персонажей Оливер Вуд — капитан команды по квиддичу факультета Гриффиндор, которого сыграет Орсон Мэтьюз. Его партнерш по команде Анджелину Джонсон, Кэти Белл и Алисию Спиннет воплотят Аша Соэтан, Эр Фаррелл и Серрана Су-Линг Блисс. Роль комментатора квиддичных матчей Ли Джордан исполнит Итан Смит.

На факультете Слизерин появятся новые актеры в ролях игроков квиддичной команды — среди них Маркус Флинт, Теренс Хиггс и Майлз Блетчли. Также стало известно, кто сыграет однокурсницу Драко Малфой — Пэнси Паркинсон.

В актерский состав вошли и персонажи других факультетов: на Пуффендуе зрители увидят Ханна Аббот, Джастин Финч‑Флетчли и Эрни Макмиллан. От Когтеврана в сериале появятся Падма Патил, Терри Бут и Пенелопа Кристал.

Премьера сериала по Гарри Поттер запланирована на 2027 год. Проект будет состоять из восьми эпизодов и, по задумке создателей, подробнее раскроет события и персонажей вселенной — в том числе покажет больше сцен из жизни семьи Драко Малфой. Также ранее сообщалось, что одним из претендентов на роль Волан-де-Морт считается Пол Беттани.

