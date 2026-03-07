Pixar готовит новый фильм во вселенной «Корпорации монстров»

Анимационная студия Pixar разрабатывает новый полнометражный фильм во вселенной Корпорация монстров, сообщает The Wall Street Journal в материале о работе студии накануне выхода ее нового проекта «Хопперы».

Оригинальный мультфильм, снятый Пит Доктер, вышел в 2001 году и собрал в мировом прокате более 500 млн долларов. Позже франшиза получила приквел «Университет монстров», который заработал около 743 млн долларов.

Позднее история продолжилась в сериале «Монстры за работой», выходившем два сезона. Подробности нового фильма — включая режиссера, сюжет и дату выхода — пока не раскрываются.

Тем временем новый проект студии Pixar — «Хопперы» — стартовал в прокате с 3,2 млн долларов на предпоказах. По прогнозам, в дебютный уикенд фильм может собрать до 40 млн долларов, сообщает «Афиша Daily».

