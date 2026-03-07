Кино и сериалы

Pixar готовит новый фильм во вселенной «Корпорации монстров»

Студия работает над третьей полнометражной частью франшизы, но детали проекта пока не раскрываются.

Анимационная студия Pixar разрабатывает новый полнометражный фильм во вселенной Корпорация монстров, сообщает The Wall Street Journal в материале о работе студии накануне выхода ее нового проекта «Хопперы».

Оригинальный мультфильм, снятый Пит Доктер, вышел в 2001 году и собрал в мировом прокате более 500 млн долларов. Позже франшиза получила приквел «Университет монстров», который заработал около 743 млн долларов.

Позднее история продолжилась в сериале «Монстры за работой», выходившем два сезона. Подробности нового фильма — включая режиссера, сюжет и дату выхода — пока не раскрываются.

Тем временем новый проект студии Pixar — «Хопперы» — стартовал в прокате с 3,2 млн долларов на предпоказах. По прогнозам, в дебютный уикенд фильм может собрать до 40 млн долларов, сообщает «Афиша Daily».

