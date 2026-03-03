Фестиваль звучащего кино «т-ссс» состоится в «Севкабель Порту»

Шум, скрип, гвалт, треск и тишина проявятся в фильмах пяти фестивальных секций.
Дима Птицын. Симптом отсутствия
6 марта в «Лектории' Порт» пройдет фестиваль звучащего кино «т-ссс». Проект фокусируется на звуке как самостоятельном медиуме кинематографа. В пяти программах покажут свыше 20 картин, а также фильм-интро и фильм-аутро.
Кураторы «т-ссс» Валерия Горкун, Кристина Пронина, Наталья Гондалева и Варя Липская отсмотрели 150 киноработ, в которых звук не иллюстрирует изображение, а исследует пространство, память и присутствие, становится источником многослойного аудиовизуального опыта. На фестивале авторы фильмов, отобранных для показа, ответят на вопросы зрителей.
ПРОГРАММА
Фильм-интро: «Luscinia», реж. Олеся Ващенко и Симона Маркевич
Секция «Сон на краю омута»
- «Ортэма», реж. Владислав Чернобривый
- «Симбиоз», реж. Александра Генералова
- «Film», реж. Анастасия Кожевникова
- «Ночью», реж. Екатерина Руппель
- «Овцы — волки», реж. Полина Сафина
Секция «Высокогерцовый растворитель»
- «Метрокот», реж. Катя Нечаева
- «Psychedelic Anatomy», реж. Супрематик
- «Разговор», реж. арт-дуэт WM
- «Poetizi», реж. Анастасия Савенко-Садовски
- «Проглоти», реж. Лилия Полетика
- «City Symphony», реж. Леонид Слокотович
Секция «Уши, которым можно доверить тайну»
- «Save as...», реж. Маша Семина
- «Mute», реж. Маша Митяева
- «Yearning», реж. Eva R.
- «Застывший день, остывший чай», реж. Анна Баязитова
- «And even then, I will lead you», реж. Мария Соболенко
- «Песни мамы», реж. Мария Брусникина
Секция «Дыр бул щыл»
- «Signals», реж. Choir(5)
- «12 строфа», реж. Илья Прядко
- «Пьеса тишины», реж. Федя Выродов
- «The Pulse», реж. Катя Сальникова
- «Симптом отсутствия», реж. Дима Птицын
Секция «Заметки о дрейфе»
- «Звук по умолчанию», реж. Майка
- «Session/1», реж. The Boane, Vasilishar
- «Корни», реж. Андрей Черномызый
Фильм-аутро: «Untitled», реж. Родион Чернов
Фестиваль стартует 6 марта в 18:00 на Кожевенной линии, 40Д. Вход по регистрации.
16+
Комментарии (0)