Фестиваль звучащего кино «т-ссс» состоится в «Севкабель Порту»

Шум, скрип, гвалт, треск и тишина проявятся в фильмах пяти фестивальных секций.

Дима Птицын. Симптом отсутствия
6 марта в «Лектории' Порт» пройдет фестиваль звучащего кино «т-ссс». Проект фокусируется на звуке как самостоятельном медиуме кинематографа. В пяти программах покажут свыше 20 картин, а также фильм-интро и фильм-аутро.

Кураторы «т-ссс» Валерия Горкун, Кристина Пронина, Наталья Гондалева и Варя Липская отсмотрели 150 киноработ, в которых звук не иллюстрирует изображение, а исследует пространство, память и присутствие, становится источником многослойного аудиовизуального опыта. На фестивале авторы фильмов, отобранных для показа, ответят на вопросы зрителей.

Анна Баязитова. Застывший день, остывший чай
Маша Семина. Save as...
ПРОГРАММА

Фильм-интро: «Luscinia», реж. Олеся Ващенко и Симона Маркевич

Секция «Сон на краю омута»

  • «Ортэма», реж. Владислав Чернобривый
  • «Симбиоз», реж. Александра Генералова
  • «Film», реж. Анастасия Кожевникова
  • «Ночью», реж. Екатерина Руппель
  • «Овцы — волки», реж. Полина Сафина

Секция «Высокогерцовый растворитель»

  • «Метрокот», реж. Катя Нечаева
  • «Psychedelic Anatomy», реж. Супрематик
  • «Разговор», реж. арт-дуэт WM
  • «Poetizi», реж. Анастасия Савенко-Садовски
  • «Проглоти», реж. Лилия Полетика
  • «City Symphony», реж. Леонид Слокотович

Секция «Уши, которым можно доверить тайну»

  • «Save as...», реж. Маша Семина
  • «Mute», реж. Маша Митяева
  • «Yearning», реж. Eva R.
  • «Застывший день, остывший чай», реж. Анна Баязитова
  • «And even then, I will lead you», реж. Мария Соболенко
  • «Песни мамы», реж. Мария Брусникина

Секция «Дыр бул щыл»

  • «Signals», реж. Choir(5)
  • «12 строфа», реж. Илья Прядко
  • «Пьеса тишины», реж. Федя Выродов
  • «The Pulse», реж. Катя Сальникова
  • «Симптом отсутствия», реж. Дима Птицын

Секция «Заметки о дрейфе»

  • «Звук по умолчанию», реж. Майка
  • «Session/1», реж. The Boane, Vasilishar
  • «Корни», реж. Андрей Черномызый

Фильм-аутро: «Untitled», реж. Родион Чернов

Илья Прядко. 12 строфа
Александра Генералова. Симбиоз
Фестиваль стартует 6 марта в 18:00 на Кожевенной линии, 40Д. Вход по регистрации.

