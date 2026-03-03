Фестиваль звучащего кино «т-ссс» состоится в «Севкабель Порту»

6 марта в «Лектории' Порт» пройдет фестиваль звучащего кино «т-ссс». Проект фокусируется на звуке как самостоятельном медиуме кинематографа. В пяти программах покажут свыше 20 картин, а также фильм-интро и фильм-аутро.

Кураторы «т-ссс» Валерия Горкун, Кристина Пронина, Наталья Гондалева и Варя Липская отсмотрели 150 киноработ, в которых звук не иллюстрирует изображение, а исследует пространство, память и присутствие, становится источником многослойного аудиовизуального опыта. На фестивале авторы фильмов, отобранных для показа, ответят на вопросы зрителей.