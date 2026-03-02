Завершились съемки сериала «Хоспис» — драмы Евгения Стычкина по сценарию Марины Степновой

Подошли к концу съемки сериала под рабочим названием «Хоспис». В режиссерском кресле и в главной роли — Евгений Стычкин. Над сценарием медицинской драмы работала писательница Марина Степнова в соавторстве с Вячеславом Ровнером.

Виктор Штурм (Евгений Стычкин) — кардиохирург мирового уровня. Результативность харизматичного врача окутана легендами: его пациенты не умирают. Увидев, как отец отказывается оперировать безнадежную пациентку, 14-летняя дочь хирурга Виктория (Мария Абрамова) теряет к нему доверие. Пытаясь вернуть любовь дочери, Штурм срывает операцию и оказывается вне профессии. В это время он узнает, что умирает его первая жена и бывшая однокурсница. Доктор приезжает в хоспис, который кажется ему местом поражения. Штурму предстоит пройти путь от врача до санитара, от циника до человека, от избегания смерти — к ее принятию.