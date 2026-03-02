Завершились съемки сериала «Хоспис» — драмы Евгения Стычкина по сценарию Марины Степновой

У истории о виртуозном кардиохирурге будет 8 эпизодов.
Подошли к концу съемки сериала под рабочим названием «Хоспис». В режиссерском кресле и в главной роли — Евгений Стычкин. Над сценарием медицинской драмы работала писательница Марина Степнова в соавторстве с Вячеславом Ровнером.
Виктор Штурм (Евгений Стычкин) — кардиохирург мирового уровня. Результативность харизматичного врача окутана легендами: его пациенты не умирают. Увидев, как отец отказывается оперировать безнадежную пациентку, 14-летняя дочь хирурга Виктория (Мария Абрамова) теряет к нему доверие. Пытаясь вернуть любовь дочери, Штурм срывает операцию и оказывается вне профессии. В это время он узнает, что умирает его первая жена и бывшая однокурсница. Доктор приезжает в хоспис, который кажется ему местом поражения. Штурму предстоит пройти путь от врача до санитара, от циника до человека, от избегания смерти — к ее принятию.
Евгений Стычкин
Режиссер, исполнитель роли Виктора Штурма
Много лет я дружу и работаю с фондом «Вера». И все эти годы я хотел придумать и снять кино про хоспис. Паллиатив в России стремительно развивается. Важно, чтобы общество не отставало — чтобы люди знали, что есть специальные места, где помогут тому, кого нельзя вылечить; что обратиться туда — правильно. Что там не будет ни больно, ни страшно, ни стыдно. И я не знал, как рассказать эту историю, чтобы никого не отпугнуть, но и не перекокетничать с темой. А потом Иван Самохвалов прислал мне прекрасный текст Марины Степновой, который мне кажется точнейшим инструментом для того, чтобы рассказать о паллиативе. Мне хотелось, чтобы это было светлое кино про жизнь, про то, какими мы бываем трогательными и неловкими; про то, как драгоценно каждое мгновение; про то, как нет ничего прекраснее любви! Хоспис всегда про это!
Роли в сериале исполнили Марина Васильева, Ольга Сутулова, Анастасия Грачева, Владимир Мишуков, Кирилл Каганович, Ирина Паутова, Мария Абрамова, Мария Карпова, Вячеслав Харитонов, Полина Маликова, Евгения Дмитриева и Григорий Верник.
Оператором картины стала Наталья Макарова («Воздух», «Маяк»). Спродюсировали проект Иван Самохвалов, Александр Цекало, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев.
По словам Марины Степновой, они с Вячеславом Ровнером придумали и доработали сценарий, когда жены Вячеслава не стало из-за рака. «Эту историю мы написали, чтобы облегчить свою боль. И боль каждого, кто потерял близкого человека. Боль и потеря — неизбежные спутники смерти. Но именно в хосписе учат, что даже умирающие люди — все равно люди, и каждая минута их жизни драгоценна, каждое желание можно и нужно исполнить. И, конечно, надо найти в себе силы и быть рядом с любимым человеком до конца, радуясь каждой минуте, пока вы все еще вместе. Это понимаешь, только когда сам прошел эту дорогу. Хоспис — это про свет и любовь. Это про жизнь. Про то, как она коротка и прекрасна», — заключает сценаристка.
Дата релиза «Хосписа» станет известна позже.
