Авторы «Здесь был Юра» снимают новое драмеди с Милой Ершовой и Александром Мизевым

Киностудия Bosfor Pictures приступила к съемкам нового фильма — драмеди «Друг». Лента расскажет о молодых людях, чьи судьбы оказываются переплетены, несмотря на обстоятельства. Главные герои фильма могли бы быть идеальной парой, но снова и снова упускают друг друга, пока не случается событие, которое меняет жизни обоих.

В кадре появятся Даниил Пугаев, Мила Ершова, Александр Мизев, Марианна Шульц, Игорь Царегородцев и Дарья Повереннова. Одну из ролей исполнит режиссер и автор сценария «Друга» Марина Калецкая.