Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Авторы «Здесь был Юра» снимают новое драмеди с Милой Ершовой и Александром Мизевым

Сценарий фильма «Друг» основан на одноименном коротком метре, который наградили на фестивале «Короче» в 2023 году.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Bosfor Pictures

Киностудия Bosfor Pictures приступила к съемкам нового фильма — драмеди «Друг». Лента расскажет о молодых людях, чьи судьбы оказываются переплетены, несмотря на обстоятельства. Главные герои фильма могли бы быть идеальной парой, но снова и снова упускают друг друга, пока не случается событие, которое меняет жизни обоих.

В кадре появятся Даниил Пугаев, Мила Ершова, Александр Мизев, Марианна Шульц, Игорь Царегородцев и Дарья Повереннова. Одну из ролей исполнит режиссер и автор сценария «Друга» Марина Калецкая.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Bosfor Pictures
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Bosfor Pictures
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Bosfor Pictures
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Bosfor Pictures

Для Марины Калецкой картина станет полнометражным дебютом. Сценарий «Друга» основан на одноименном короткометражном фильме, который получил спецприз на фестивале «Короче» в 2023 году. Генеральным продюсером проекта стал Иван Яковенко.

Яковенко и команда Bosfor Pictures снимали инди-драмеди «Здесь был Юра» с Константином Хабенским. В апреле в прокат выйдет еще один проект студии — драма «Космос засыпает» с Марком Эйдельштейном в роли петербургского студента-ракетостроителя.

Дата премьеры «Друга» станет известна позже.

18+

Читайте также: Знакомьтесь, актер Александр Мизев — самый харизматичный фрешмен нашего кино

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: