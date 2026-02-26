Авторы «Здесь был Юра» снимают новое драмеди с Милой Ершовой и Александром Мизевым

Сценарий фильма «Друг» основан на одноименном коротком метре, который наградили на фестивале «Короче» в 2023 году.
Киностудия Bosfor Pictures приступила к съемкам нового фильма — драмеди «Друг». Лента расскажет о молодых людях, чьи судьбы оказываются переплетены, несмотря на обстоятельства. Главные герои фильма могли бы быть идеальной парой, но снова и снова упускают друг друга, пока не случается событие, которое меняет жизни обоих.
В кадре появятся Даниил Пугаев, Мила Ершова, Александр Мизев, Марианна Шульц, Игорь Царегородцев и Дарья Повереннова. Одну из ролей исполнит режиссер и автор сценария «Друга» Марина Калецкая.
Для Марины Калецкой картина станет полнометражным дебютом. Сценарий «Друга» основан на одноименном короткометражном фильме, который получил спецприз на фестивале «Короче» в 2023 году. Генеральным продюсером проекта стал Иван Яковенко.
Яковенко и команда Bosfor Pictures снимали инди-драмеди «Здесь был Юра» с Константином Хабенским. В апреле в прокат выйдет еще один проект студии — драма «Космос засыпает» с Марком Эйдельштейном в роли петербургского студента-ракетостроителя.
Дата премьеры «Друга» станет известна позже.
