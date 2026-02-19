Стала известна дата выхода драмы «Космос засыпает» с Марком Эйдельштейном

Актер, исполнитель главной роли

Я был вдали от дома около пяти месяцев. Когда я ехал домой — по-моему, это было на пути из Москвы в Нижний Новгород, — мне прислали сценарий проекта «Космос засыпает». Я его прочел и понял, что это ровно то, что тревожило меня в тот момент. А тревожило меня открытие, что есть некая тонкая-тонкая леска, очень хрупкая, которая связывает тебя с местом, с ощущением и с чувством своего дома. И чем дальше ты от него находишься, тем сильнее она натягивается. И, может, звучит это странно, но по факту это жутко.