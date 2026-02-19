Стала известна дата выхода драмы «Космос засыпает» с Марком Эйдельштейном

История про петербургского студента-ракетостроителя выйдет на экраны в апреле.
В сети появился новый трейлер драмы «Космос засыпает». Роль мечтательного студента в фильме исполнил Марк Эйдельштейн. Картина выйдет в прокат 9 апреля.
Главный герой Паша учится на ракетостроителя в Петербурге. Он грезит о космосе, но вынужден уехать в родной поселок, чтобы спасти семью от зыбучих песков.
Первая часть съемок проходила в заполярном селе Шойна Ненецкого автономного округа на берегу Белого моря. Летом 2024 года работу над картиной продолжили в Петербурге.
Производством фильма занимается кинокомпания Bosfor Pictures, которая снимала инди-драмеди «Здесь был Юра» с Константином Хабенским. Режиссером стал Антон Мамыкин («(Не)случайные истории», «Неудачники», «Первый раз»). Вместе с Эйдельштейном в каст вошли Дарья Екамасова, Никита Конкин, Софья Воронцова, Тихон Котрелев, Михаил Ушурелу.
Марк Эйдельштейн
Актер, исполнитель главной роли
Я был вдали от дома около пяти месяцев. Когда я ехал домой — по-моему, это было на пути из Москвы в Нижний Новгород, — мне прислали сценарий проекта «Космос засыпает». Я его прочел и понял, что это ровно то, что тревожило меня в тот момент. А тревожило меня открытие, что есть некая тонкая-тонкая леска, очень хрупкая, которая связывает тебя с местом, с ощущением и с чувством своего дома. И чем дальше ты от него находишься, тем сильнее она натягивается. И, может, звучит это странно, но по факту это жутко.
Драма «Космос засыпает» выйдет на экраны 9 апреля.
