Звезда «Этерны» Анар — про здоровый эгоизм, культ страданий и кризис типажа «герой-любовник»

Актер нового поколения Анар одинаково уверенно чувствует себя и в роли наследного принца Альдо в фэнтези-сериале «Этерна», и в образе бонвивана (провозглашаем эру дольче вита и дольче фар ньенте!) в блоге @anarprostosuper*, и в шоу «Титаны» об испытаниях на силу и выносливость (смотрите прямо сейчас на ТНТ!). В интервью Собака.ru он отказывается от привычных амплуа и вступает в полемику с великими — Толстым, Лермонтовым и Достоевским.
Спойлер: не обошлось без упоминаний Сарика Андреасяна, Шер и типажа «герой-любовник».
Анар, в интервью «Собаке.ru» в 2022 году ты сказал: «Меня не спрашивают про что-то умное. В глазах многих я просто сладкая карамелька». Предлагаю разрушить стереотип и сегодня поговорить исключительно о высоких материях.
Даже так!
Именно, переворачиваем игру! Правила такие: с меня цитата одного из великих, а с тебя размышление на тему. Пул писателей — Толстой (знакомый тебе по сериалу «Тайны Карениной»!), Лермонтов (героя которого ты играл в «МаскЕраде»!) и Достоевский (инсайд для читателей: в студенчестве у тебя была роль Раскольникова!).
Я готов.
Начнем с темы, которая бесконечно тебя преследует. Толстой писал в «Отрочестве»: «Ничто не имеет такого разительного влияния на направление человека, как наружность его».
Я бы продолжил эту цитату так: «…в первые три минуты знакомства, пока он не откроет свой рот». Бонус внешности растрачивается очень быстро! Можно думать об этом как о кредите доверия, который ты берешь у человека. У него повышается о тебе мнение, а дальше ты либо его подкрепляешь, либо планка падает.
Кажется, Толстой скорее о том, что внешность предопределяет то, как складывается жизнь человека.
Не в моем случае, к сожалению.
Хочешь сказать, твоя актерская карьера была бы возможна без аполлонической наружности?
Мне она только мешает! Ты будешь смеяться, но даже недавнее интервью Сарика Андреасяна (YouTube-каналу «Макарена». — Прим.ред.) подтверждает эту точку зрения. Он сказал, что для красивых актеров в России нет ролей. Я согласен: самые высокооплачиваемые артисты-мальчики — вовсе не типажа «герой-любовник».
А типажа «простой русский мужик»?
Верно.
Где-то сейчас икает Юра Борисов. Давай переключимся на внутренний мир! Цитата Лермонтова: «История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа».
Сегодня на актерском мастер-классе я как раз говорил о том, как важно направлять внимание на человека напротив. Душа незнакомца — целый мир. Порой не нужно искать что-то интересное далеко, достаточно посмотреть перед собой.
Например? Ты знаешь настолько глубоких людей?
Мой учитель, актриса Людмила Васильевна Максакова. Когда ты с ней общаешься, появляется ощущение, что становишься лучше.
Дадим слово мрачному Достоевскому: «Страдание и боль всегда обязательны для широкого сознания и глубокого сердца».
В России принято так думать, но, на мой взгляд, это узколобо. Страдание так же важно, как счастье. Нужно ставить фишки на разные эмоции и скиллы, иначе будешь слишком однобоким. Я видел подобное в «Титанах» (спортивное реалити на ТНТ, в котором Анар принял участие в 2025-м. — Прим.ред.): когда человек силен только в том, что может поднимать тяжелый вес, но слаб в гибкости и выносливости.
Вернемся к Лермонтову: «Печальное нам смешно, смешное — грустно, а вообще, по правде, мы ко всему довольно равнодушны, кроме самих себя».
Соглашусь. Как ты думаешь, как мы учимся плакать в театральных институтах?
Изо всех сил стараетесь не вспоминать о чем-то грустном? Это же как когда тебе говорят: «Не думай о розовом слоне», и ты уже не можешь его не представлять?
Да, но плакать тебя заставляет жалость к себе. Например, когда умирает кто-то из близких, ты прежде всего переживаешь о том, что тебя бросили. Думаешь, чем ты это заслужил и почему остальные не проходят через подобное испытание.
Ты не осуждаешь себя за такой эгоистичный подход?
Это не эгоизм, а здоровая психика. Все начинается с себя! Моя логика: если ты доволен собой, то и другим человеком. А если нет, через призму неудовлетворения будешь смотреть и на остальных.
В диалог врывается Толстой и его «Война и мир»: «Я знаю в жизни только два действительные несчастья: угрызение совести и болезнь. И счастие есть только отсутствие этих двух зол».
Угрызения совести — скорее навязанная штука. Ты уж либо извиняйся, либо бездействуй. А вот болезнь действительно делает нас слабее — насчет нее согласен.
Все следующие лоты — от Достоевского (да-да, я имею право на фаворитов!): «Нет ничего обиднее человеку нашего времени и племени, как сказать ему, что он не оригинален, слаб характером, без особенных талантов и человек обыкновенный».
Мама Шер однажды дала певице наставление: «Ты не станешь самой умной, красивой и талантливой, но всегда будешь особенной». Так что я думаю, можно произнести все вышеупомянутое, кроме «обыкновенный». Каждый человек — единственный в своем экземпляре. Ты всегда сможешь опереться, если не на талант, ум или близких, то на свою уникальность.
Цитата из «Записок из подполья»: «Разве сознающий человек может сколько-нибудь себя уважать?»
Недавно я думал, что было бы, если бы я оказался на исповеди? Кажется, я бы молчал. Если ты живешь в соответствии со своими внутренними правилами, не нарушаешь свободу других людей и не ранишь их чувства, конечно, ты можешь себя уважать.
У него же есть противоположное замечание: «О чем может говорить порядочный человек с наибольшим удовольствием? Ответ: о себе».
Так может поступать только тот, кто себя не ценит. Когда ты любишь себя, фокус внимания сразу смещается на другого. Человек, уверенный в своей красоте, всегда увидит прекрасные черты в другом.
Давай об интимном: «Отвлеченно еще можно любить ближнего и даже иногда издали, но вблизи почти никогда».
Пожалуй, соглашусь. Наверное, можно только принять другого. Полюбить — очень сложно. Это такое безусловное чувство…Я пока до него не дорос.
Ты никогда не любил?
Кажется, нет. Если бы любил, не сомневался бы. Это же чувство, о котором пишут картины и музыку!
«В самом деле, выражаются иногда про "зверскую" жестокость человека, но это страшно несправедливо и обидно для зверей: зверь никогда не может быть так жесток, как человек, так артистически, так художественно жесток».
Я, как зоозащитник, полностью с этим согласен. Животное никогда не убьет из прихоти.
И снова «Записки из подполья»! «Я даже думаю, что самое лучшее определение человека — это: существо на двух ногах и неблагодарное».
Тогда уж самое лучшее определение несчастного человека.
Потому что счастливый благодарен?
Да, человек с эмоциональным интеллектом понимает, что можно быть благодарным даже врагу, ведь испытывать эту эмоцию и энергию важно для себя самого.
А ты счастливый?
Сто процентов! Я не всегда испытываю счастье, но постоянно помню, что счастлив.
«Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь».
Ужасно?...
Думаю, тут речь о дьявольщине, заложенной в красоту.
Если мы говорим про темную сторону ее притягательности, устоять действительно сложно. Я из тех, кто предпочитает поддаться.
«Без твердого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорее истребит себя, чем останется на земле».
А-ля «жизнь задыхается без цели»? Лично у меня нет сформулированного смысла, я больше наслаждаюсь процессом: не тем, куда я иду, а как это делаю. Цель может меняться. Раньше считалась нормой одна карьера или жена на всю жизнь. Сейчас горизонт планирования короче, и мне это нравится. Я думаю, ты можешь заново определять себя каждый день.
И какой у тебя смысл сегодня?
Например, отдать другим людям на актерском мастер-классе самое полезное, что у меня есть: знания и внутреннюю свободу. С помощью съемок это получается все реже, учитывая нынешние масштабы российского кинематографа и личностей режиссеров.
Что-то кроме мастер-классов дает тебе такой же заряд?
Путешествия и спорт — то, что невозможно переоценить. Ты знаешь, что любое сокращение мышц вырабатывает выброс эндорфинов? Даже сгиб пальцев.
Не верю!
Это так. Худшее, что можно делать в депрессии — сидеть дома.
Но это единственное, чего хочется в Петербурге зимой…
Выходи из зоны комфорта.
Тогда закончим некомфортным: «Широк человек, слишком даже широк, я бы сузил».
Думаю, это про то, что человек всю жизнь себя познает. И тут есть проблема: как можно заинтересоваться другими, если до конца своих дней мы не можем разобраться даже с самими собой? Я бы тоже сузил! Когда я вижу в человеке сложности и вензеля, он кажется мне слишком придуманным, одиноким, даже глупым. Все первостепенное и настоящее — просто и понятно. Я бы убрал из жизни, тех, кто слишком широк.
А ты простой человек?
Нет.
Ага, значит, это был камень в свой огород.
Увы! Единственное, чего я хотел после окончания Театрального института (им. Щукина. — Прим.ред.) — разучиться. До поступления я был настолько обаятельным и легким…Мне хотелось вернуть это состояние и убрать лишнее.
То есть надстройки?
Разрастание кроны моего дерева.
