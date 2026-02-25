Звезда «Этерны» Анар — про здоровый эгоизм, культ страданий и кризис типажа «герой-любовник»

В диалог врывается Толстой и его «Война и мир»: «Я знаю в жизни только два действительные несчастья: угрызение совести и болезнь. И счастие есть только отсутствие этих двух зол».

Угрызения совести — скорее навязанная штука. Ты уж либо извиняйся, либо бездействуй. А вот болезнь действительно делает нас слабее — насчет нее согласен.

Все следующие лоты — от Достоевского (да-да, я имею право на фаворитов!): «Нет ничего обиднее человеку нашего времени и племени, как сказать ему, что он не оригинален, слаб характером, без особенных талантов и человек обыкновенный».

Мама Шер однажды дала певице наставление: «Ты не станешь самой умной, красивой и талантливой, но всегда будешь особенной». Так что я думаю, можно произнести все вышеупомянутое, кроме «обыкновенный». Каждый человек — единственный в своем экземпляре. Ты всегда сможешь опереться, если не на талант, ум или близких, то на свою уникальность.

Цитата из «Записок из подполья»: «Разве сознающий человек может сколько-нибудь себя уважать?»

Недавно я думал, что было бы, если бы я оказался на исповеди? Кажется, я бы молчал. Если ты живешь в соответствии со своими внутренними правилами, не нарушаешь свободу других людей и не ранишь их чувства, конечно, ты можешь себя уважать.

У него же есть противоположное замечание: «О чем может говорить порядочный человек с наибольшим удовольствием? Ответ: о себе».

Так может поступать только тот, кто себя не ценит. Когда ты любишь себя, фокус внимания сразу смещается на другого. Человек, уверенный в своей красоте, всегда увидит прекрасные черты в другом.