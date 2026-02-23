Вышел тизер третьего сезона «Уэнсдэй»

В тизере не раскрываются сюжетные детали — видео ограничивается перечислением актерского состава. Известно, что к проекту присоединилась Вайнона Райдер, чья героиня появится в одном из эпизодов.

По словам режиссера сериала, Тима Бертона, актриса органично впишется в готическую атмосферу шоу: «Я рад, что Вайнона с нами — она идеально подходит миру «Уэнсдэй». Мы давно дружим, и я счастлив снова работать вместе».

Третий сезон был анонсирован еще до старта второго. Съемки проходят в Ирландии, а премьера запланирована на 2027 год. Известно также, что к актерскому составу присоединится Ева Грин, которая сыграет тетю Офелию — сестру Мортиши Аддамс, обладающую экстрасенсорными способностями. В сюжете ее героиня появится как сбежавшая из психиатрической больницы родственница семьи.

Вторая часть «28 лет спустя», Крис Пратт в «Казнить нельзя помиловать» и «Проклятый рыцарь» со звездами «Игры престолов», фантастическая комедия «Не в своей тарелке» с Юрием Стояновым и Денисом Прытковым, «Простоквашино» Сарика Андреасяна, абсурдистский мультпроект «Закон Стрипа», детектив «56 дней», Леон Кемстач и Юлия Снигирь в драме «Мой сын», инди-хит «Хорошенькая» и фэнтези-боевик «Поймать монстра» с Мадсом Миккельсеном: в нашем материале рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.