Вышел тизер третьего сезона «Уэнсдэй»

Стриминговый сервис Netflix представил первый тизер третьего сезона сериала «Уэнсдэй». В коротком ролике показали имена главных героев и актёров, а также подтвердили участие Вайноны Райдер — она сыграет эпизодическую роль персонажа по имени Табита.

В тизере не раскрываются сюжетные детали — видео ограничивается перечислением актерского состава. Известно, что к проекту присоединилась Вайнона Райдер, чья героиня появится в одном из эпизодов.

По словам режиссера сериала, Тима Бертона, актриса органично впишется в готическую атмосферу шоу: «Я рад, что Вайнона с нами — она идеально подходит миру «Уэнсдэй». Мы давно дружим, и я счастлив снова работать вместе».

Третий сезон был анонсирован еще до старта второго. Съемки проходят в Ирландии, а премьера запланирована на 2027 год. Известно также, что к актерскому составу присоединится Ева Грин, которая сыграет тетю Офелию — сестру Мортиши Аддамс, обладающую экстрасенсорными способностями. В сюжете ее героиня появится как сбежавшая из психиатрической больницы родственница семьи.

