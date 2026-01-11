Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

Премьера третьего сезона сериала «Уэнсдэй» запланирована на 2027 год

Netflix подтвердил релиз третьего сезона «Уэнсдэй» с Дженной Ортегой только в 2027 году.

Glickmania, MGM Television, MGM/UA Distribution Company, Netflix, Tee and Charles Addams Foundation, 2025

Такое решение объясняется особенностями производственной стратегии компании: одни проекты выходят ежегодно, тогда как масштабные франшизы получают более длительные паузы,  сообщает Hypebeast. В 2026 году Netflix планирует выпустить финальные сезоны сериалов «Внешние отмели» и «Ведьмак», а также новые сезоны «Бриджертонов», «Грызни» и лайв-экшн-адаптации «Ван Писа».

Третий сезон «Уэнсдэй» был одобрен еще летом, до премьеры второго сезона. Ранее стало известно, что к актерскому составу присоединится Ева Грин — она исполнит роль тети Офелии, сестры Мортиши Аддамс. Персонаж кратко появился в финале второго сезона, где его показали со спины.

Как и Уэнсдэй, Офелия наделена экстрасенсорными способностями. По воле матери ее и Мортиши героиню поместили в психиатрическую клинику, откуда ей удалось сбежать.

В нашем материале рассказываем о 50 лучших иностранных сериалах 2025 года: от «Одна из многих», «Переходного возраста», «Питт» и «Киностудии» до новых сезонов «Очень странных дел», «Черного зеркала» и «Медленных лошадей».

Комментарии (0)

