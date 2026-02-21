Марк Эйдельштейн снимется в фильме о легендарном фотографе Роберте Капе

Проект расскажет историю творческого и личного союза фотографов Герды Таро и Роберта Капы на фоне политических событий 1930-х годов. О кастинге сообщил Variety.

Эйдельштейн получил международную известность после выхода фильма Анора режиссера Шон Бейкер. Новая работа станет его дебютом в зарубежном полнометражном проекте.

Партнершей актера выступит Эстер МакГрегор. В актерский состав также вошли Эмили Кэри, Уильям Гао, Набхан Ризван, Росси де Пальма, Матье Деми, Брюно Гуэри, Клеманс Поэзи и Дэнни Хьюстон.

Режиссером и сценаристом фильма стала Шарлотта Колберт. Ее дебютная картина Она восстанет была отмечена наградой на кинофестивале в Локарно. Съемки «Становясь Капой» прошли в Бильбао, Мадриде и Париже, сейчас проект находится на этапе постпродакшена в Лондоне.

Ранее мы рассказывали, что стала известна дата выхода драмы «Космос засыпает» с Марком Эйдельштейном.