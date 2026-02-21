«Чебурашка 2» собрал 6 млрд рублей и приблизился к рекорду первой части

По данным Единой автоматизированной информационной системы, сборы фильма достигли 6 млрд рублей. Первая часть «Чебурашки» ранее установила рекорд российского проката, заработав 6,7 млрд рублей.

Сиквел вышел на экраны 1 января. Предварительные продажи составили 427,3 млн рублей. В день премьеры фильм собрал 508,2 млн рублей, а по итогам первого уикенда касса достигла 3,68 млрд. Вторые выходные также показали высокий результат — 1,27 млрд рублей.

В числе других новогодних премьер — Буратино и Простоквашино. Их сборы на данный момент составляют 2,395 млрд и 2,428 млрд рублей соответственно.

