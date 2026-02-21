Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

«Чебурашка 2» собрал 6 млрд рублей и приблизился к рекорду первой части

Продолжение семейного хита «Чебурашка 2» преодолело отметку в 6 млрд рублей в российском прокате спустя два месяца после премьеры. Картина уверенно входит в число самых успешных отечественных релизов последних лет.

Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START, телеканал «Россия», при участии киностудия «Союзмультфильм», при поддержке Фонда кино, 2025

По данным Единой автоматизированной информационной системы, сборы фильма достигли 6 млрд рублей. Первая часть «Чебурашки» ранее установила рекорд российского проката, заработав 6,7 млрд рублей.

Сиквел вышел на экраны 1 января. Предварительные продажи составили 427,3 млн рублей. В день премьеры фильм собрал 508,2 млн рублей, а по итогам первого уикенда касса достигла 3,68 млрд. Вторые выходные также показали высокий результат — 1,27 млрд рублей.

В числе других новогодних премьер — Буратино и Простоквашино. Их сборы на данный момент составляют 2,395 млрд и 2,428 млрд рублей соответственно.

«Король и Шут. Навсегда», инди-хоррор «Ловушка для кролика» и триллер «Кто-то должен умереть» с Юлией Снигирь и Павлом Деревянко, призер Венецианского кинофестиваля «Молчаливый друг», история о жизни Ленинградского зоопарка в блокаду «Красавица» и повторный прокат «Простой истории» Дэвида Линча: в нашем материале рассказываем о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.

 

