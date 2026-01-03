«Чебурашка-2» собрал более 1 млрд рублей за два дня в кинотеатрах

Фильм «Чебурашка-2» преодолел рубеж в 1 млрд рублей всего через два дня после выхода в прокат, стартовавшего 1 января. Для первой части на достижение этой отметки потребовалось три дня.

Картина уверенно возглавила прокат, значительно опередив остальные новинки. Вторую строчку по сборам занял фильм «Простоквашино» с результатом около 462,6 млн рублей, третью — «Буратино», собравший свыше 455,6 млн рублей.

Первая часть «Чебурашки» вышла в кинотеатрах 1 января 2023 года и стала самым кассовым фильмом в истории российского проката, заработав 6,8 млрд рублей. По сюжету анимированный герой оказывается в небольшом приморском городке, где знакомится с персонажами, известными по советскому мультфильму.

В марте 2024 года Сергей Гармаш сообщал, что проект получит не только продолжение, но и третью часть. По словам актера, производство сиквела и триквела планировалось начать одновременно.

«Буратино» и «Отец мать сестра брат» Джармуша, бенефис Юрия Стоянова в «Добром докторе», игровое «Простоквашино», продолжение комедии «За Палыча!», Сидни Суини в «Горничной» и повторный прокат итальянской классики «Вчера, сегодня, завтра»: в нашем материале рассказываем обо всех главных фильмах, которые будут сражаться за праздничный бокс-офис в прокате в начале 2026-го.