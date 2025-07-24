Сериал «Фишер» продлен еще на два сезона

Популярный триллер с Иваном Янковским в главной роли продолжится: о подробностях сюжета и касте пока не сообщается.

Известно, что шоураннерами одного из сезонов заявлены Сергей Тарамаев и Любовь Львова (авторы первой части, а также сериалов «Черная весна» и «Дети перемен»), а постановщиком — Ольга Френкель («Классная Катя», «Инсомния»).

Проект будет создан при поддержке «НМГ Студии», генеральными продюсерами выступят Федор Бондарчук и Дмитрий Табарчук. Премьера состоится на онлайн-платформе Wink.

Напомним, недавно завершился второй сезон проекта «Фишер. Затмение», в котором одну из главных ролей сыграла кавер-герл нашего майского номера Ирина Старшенбаум. Его сценаристами выступили, как и в оригинале, Сергей Кальварский и Наталья Капустина, а поставил шоу Александр Цой («Жвачка»).