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Сериал «Фишер» продлен еще на два сезона

Создатели анонсировали масштабное продолжение — одним из генеральных продюсеров выступит Федор Бондарчук.

Wink, 2025

Популярный триллер с Иваном Янковским в главной роли продолжится: о подробностях сюжета и касте пока не сообщается.

Известно, что шоураннерами одного из сезонов заявлены Сергей Тарамаев и Любовь Львова (авторы первой части, а также сериалов «Черная весна» и «Дети перемен»), а постановщиком —  Ольга Френкель («Классная Катя», «Инсомния»).

Проект будет создан при поддержке «НМГ Студии», генеральными продюсерами выступят Федор Бондарчук и Дмитрий Табарчук. Премьера состоится на онлайн-платформе Wink.

Напомним, недавно завершился второй сезон проекта «Фишер. Затмение», в котором одну из главных ролей сыграла кавер-герл нашего майского номера Ирина Старшенбаум. Его сценаристами выступили, как и в оригинале, Сергей Кальварский и Наталья Капустина, а поставил шоу Александр Цой («Жвачка»). 

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