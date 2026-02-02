Стала известна дата выхода финальных серий «Вампиров средней полосы»

Третий сезон детективно-комедийной истории о вампирах и «хранителях» начал выходить в ноябре 2025 года: тогда в сети появилось пять серий. 27 февраля покажут первый из пяти финальных эпизодов сезона, которые завершат и весь сериал.

Что будет с «хранителями», получится ли у Женька контролировать Василиска, какая судьба ждет семью деда Славы и Ольгу с ее малышом, остановятся ли уральские в своей жажде крови — эти вопросы решатся в событиях последних серий.