Стала известна дата выхода финальных серий «Вампиров средней полосы»

Все эпизоды истории о смоленских вампирах покажут к концу марта.
Третий сезон детективно-комедийной истории о вампирах и «хранителях» начал выходить в ноябре 2025 года: тогда в сети появилось пять серий. 27 февраля покажут первый из пяти финальных эпизодов сезона, которые завершат и весь сериал.
Что будет с «хранителями», получится ли у Женька контролировать Василиска, какая судьба ждет семью деда Славы и Ольгу с ее малышом, остановятся ли уральские в своей жажде крови — эти вопросы решатся в событиях последних серий.
«Фанатских теорий так много, что какие-то из них точно сбудутся. А ждать от финала зрителю ничего не надо — чем меньше ожиданий, тем приятнее впечатление от просмотра. Просто включаешь серии и плывешь по течению туда, куда ведет тебя история», — комментирует финал Алексей Акимов, шоураннер проекта и режиссер финального сезона.
«Знаю, у фанатов именно пара Ольга-Жан вызывает большой интерес. Зрителя не обмануть, он все видит и понимает. На протяжении всего сериала при их довольно резких отношениях все равно прослеживаются их настоящие чувства друг к другу, и, наверное, это и есть любовь. Мне кажется, хорошее кино должно заканчиваться хорошо, вселять веру, давать надежду и пробуждать только самые искренние, светлые и добрые чувства. Поэтому будем надеяться, что наш любовный треугольник разрешится именно таким образом», — добавляет Артем Ткаченко, исполнивший роль Жана.
Съемки третьего сезона проходили с мая по август в Москве. По словам Ольги Медынич, исполнившей одну из главных ролей, «среднюю полосу» (по сюжету — Смоленск) изначально выбрали местом действия, поскольку готический и хтонический Петербург был бы слишком в лоб, первой ассоциацией. Создателям нужен был парадокс, чтобы не гламурные упыри стали для зрителей родными и узнаваемыми.
К касту третьего сезона присоединились актеры, сыгравшие уральских вампиров: Егор Дружинин, Никита Тарасов, Евгения Дмитриева, Мария Лисовая, Антон Косточкин, Софья Шидловская, Дмитрий Миллер, Павел Братковский, Лаура Пицхелаури. Именно с ними конфликтуют в последнем сезоне смоленские во главе с дедом Славой (Юрий Стоянов).
Финальные серии «Вампиров средней полосы» будут выходить онлайн с 27 февраля. Последний эпизод станет доступен 27 марта.
18+
Комментарии (0)