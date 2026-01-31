Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
Премьера сериала «Гарри Поттер» от HBO запланирована на начало 2027 года

HBO подтвердил, что телевизионная адаптация книг о Гарри Поттере выйдет в начале 2027 года, однако точная дата премьеры пока не раскрывается.

Фото: Aidan Monaghan / HBO

Сериал HBO, основанный на книгах Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере, планируется к выходу в начале 2027 года. Об этом сообщил председатель и генеральный директор HBO Кейси Блойс в интервью Deadline. По его словам, компания ориентируется именно на первые месяцы 2027 года, однако конкретный месяц премьеры пока не определен.

Ранее, в сентябре 2024 года, Блойс говорил лишь о приблизительных сроках — конец 2026 или 2027 год, подчеркивая, что сценарная работа тогда только начиналась. Сейчас проект находится в активной стадии производства, что позволило уточнить временные рамки.

Съемки сериала уже проходят на территории Великобритании. Главные роли исполнят Доминик Маклафлин (Гарри Поттер), Аластер Стаут (Рон Уизли) и Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер). В актерский состав также вошли Папа Эссиеду, Джон Литгоу и Джанет Мактир. Музыку к проекту пишет Ханс Циммер.

Сценаристом и исполнительным продюсером сериала выступает Франческа Гардинер, а режиссером нескольких эпизодов стал Марк Майлод. Автор оригинальной книжной серии Дж. К. Роулинг участвует в проекте в качестве исполнительного продюсера.

