Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Фестиваль документального кино о семье Рерихов пройдет в «Авроре»

В программе — фильмы об экспедициях в Центральную Азию и Финляндию, петербургском и индийском периодах жизни Николая Рериха.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой кинотеатра «Аврора»

Фестиваль «Рерихи. Мир через Культуру» пройдет в кинотеатре «Аврора» с 9 по 13 февраля. В центре внимания — художник и сценограф Николай Рерих, его жена Елена и их сын, востоковед Юрий. Показы документальных картин разных режиссеров приурочены к 25-летию Музея-института семьи Рерихов, созданного в 2001 году.

Имя Николая Рериха ассоциируется, прежде всего, с его изобразительным искусством, но он ездил в экспедиции и участвовал в археологических раскопках, а также занимался общественной работой. Первый в истории договор об охране памятников мировой культуры 1935 года называют «Пактом Рериха»: художник объединил мировую общественность своего времени и создал международное движение по сохранению культуры для будущих поколений.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой кинотеатра «Аврора»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой кинотеатра «Аврора»

Программа кинофестиваля:

9 февраля, 18:00«Петербург Рериха» со вступительным словом режиссера

2019, реж. Сергей Циханович

Фильм-путешествие о Петербурге, где Николай Рерих прожил 42 года. В кадре появятся знаменитая гимназия Карла Мая, где учился Рерих, его братья и сыновья, и, конечно же, Университет и Академия художеств, сформировавшие его как мыслителя и художника, юриста и живописца.

10 февраля, 18:00«Рерих. Северная Одиссея»

2020, реж. Сергей Циханович

Документальный фильм на материале карельского творчества Николая Рериха. В конце 1910-х годов художник создал в Карелии десятки полотен, стихи, повести и пьесы. Фильм расскажет о поездках семьи Рерихов по Русскому Северу и Финляндии, образы природы и архитектуры которых были воплощены в эскизах Николая к театральным постановкам. Посещения островов Валаамского архипелага, монашеских скитов, природных памятников дали мастеру мощный творческий импульс и отразились в его работах позднего периода.

11 февраля, 17:40«Сквозь времена и пространства. По следам Центрально-Азиатской экспедиции Николая Рериха»

2022, реж. Сергей Циханович

Картина о жизни и работе Николая Рериха в Центральной Азии. Его экспедиция охватила несколько государств и десятки тысяч километров в течение нескольких лет.

12 февраля, 17:45«Рерихи. Завет Учителя»

2024, реж. Сергей Циханович

Проект к 150-летию со дня рождения художника рассказывает о заключительном периоде его жизни и творчества в Индии с начала 1930-х годов.

12 февраля, 18:50«Старший сын. Юрий Рерих» со вступительным словом режиссера

2003, реж. Луиза Тележко

Фильм рассказывает о судьбе Юрия, cтаршего сына Николая и Елены Ивановны Рерих, и о его путешествии со знаменитыми отцом и матерью по малоисследованным местам Тибета и Гималаев. Юрий был востоковедом, лингвистом, филологом, искусствоведом, этнографом, путешественником, профессором, директором Института Гималайских исследований «Урусвати», доктором филологических наук. Заведовал сектором философии и истории религии Индии Института востоковедения АН СССР.

13 февраля, 18:00«История создания Музея-института семьи Рерихов» со вступительным словом сотрудников музея

2024, реж. Андрей Трофимов

Фильм рассказывает о происхождении собрания, которое легло в основу фондов музея. В основу картины легли интервью с людьми, связанными с музеем, и архивные материалы, которые помогают воссоздать атмосферу времени, когда идея музея только зарождалась.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой кинотеатра «Аврора»

Автор большинства фильмов в программе — Сергей Циханович. В его фильмографии 33 режиссерских работы и 50 картин, снятых в качестве оператора. Циханович снимал кино о малых народах и природе Чукотки, Туркмении, Китая и Коста-Рики, Африки и Дальнего Востока.

Показы фестиваля «Рерихи. Мир через Культуру» пройдут с 9 по 13 февраля в кинозалах «Авроры» (Невский проспект, 60).

18+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: