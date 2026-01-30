Фестиваль документального кино о семье Рерихов пройдет в «Авроре»

В программе — фильмы об экспедициях в Центральную Азию и Финляндию, петербургском и индийском периодах жизни Николая Рериха.
Фестиваль «Рерихи. Мир через Культуру» пройдет в кинотеатре «Аврора» с 9 по 13 февраля. В центре внимания — художник и сценограф Николай Рерих, его жена Елена и их сын, востоковед Юрий. Показы документальных картин разных режиссеров приурочены к 25-летию Музея-института семьи Рерихов, созданного в 2001 году.
Имя Николая Рериха ассоциируется, прежде всего, с его изобразительным искусством, но он ездил в экспедиции и участвовал в археологических раскопках, а также занимался общественной работой. Первый в истории договор об охране памятников мировой культуры 1935 года называют «Пактом Рериха»: художник объединил мировую общественность своего времени и создал международное движение по сохранению культуры для будущих поколений.
Программа кинофестиваля:
9 февраля, 18:00 — «Петербург Рериха» со вступительным словом режиссера
2019, реж. Сергей Циханович
Фильм-путешествие о Петербурге, где Николай Рерих прожил 42 года. В кадре появятся знаменитая гимназия Карла Мая, где учился Рерих, его братья и сыновья, и, конечно же, Университет и Академия художеств, сформировавшие его как мыслителя и художника, юриста и живописца.
10 февраля, 18:00 — «Рерих. Северная Одиссея»
2020, реж. Сергей Циханович
Документальный фильм на материале карельского творчества Николая Рериха. В конце 1910-х годов художник создал в Карелии десятки полотен, стихи, повести и пьесы. Фильм расскажет о поездках семьи Рерихов по Русскому Северу и Финляндии, образы природы и архитектуры которых были воплощены в эскизах Николая к театральным постановкам. Посещения островов Валаамского архипелага, монашеских скитов, природных памятников дали мастеру мощный творческий импульс и отразились в его работах позднего периода.
11 февраля, 17:40 — «Сквозь времена и пространства. По следам Центрально-Азиатской экспедиции Николая Рериха»
2022, реж. Сергей Циханович
Картина о жизни и работе Николая Рериха в Центральной Азии. Его экспедиция охватила несколько государств и десятки тысяч километров в течение нескольких лет.
12 февраля, 17:45 — «Рерихи. Завет Учителя»
2024, реж. Сергей Циханович
Проект к 150-летию со дня рождения художника рассказывает о заключительном периоде его жизни и творчества в Индии с начала 1930-х годов.
12 февраля, 18:50 — «Старший сын. Юрий Рерих» со вступительным словом режиссера
2003, реж. Луиза Тележко
Фильм рассказывает о судьбе Юрия, cтаршего сына Николая и Елены Ивановны Рерих, и о его путешествии со знаменитыми отцом и матерью по малоисследованным местам Тибета и Гималаев. Юрий был востоковедом, лингвистом, филологом, искусствоведом, этнографом, путешественником, профессором, директором Института Гималайских исследований «Урусвати», доктором филологических наук. Заведовал сектором философии и истории религии Индии Института востоковедения АН СССР.
13 февраля, 18:00 — «История создания Музея-института семьи Рерихов» со вступительным словом сотрудников музея
2024, реж. Андрей Трофимов
Фильм рассказывает о происхождении собрания, которое легло в основу фондов музея. В основу картины легли интервью с людьми, связанными с музеем, и архивные материалы, которые помогают воссоздать атмосферу времени, когда идея музея только зарождалась.
Автор большинства фильмов в программе — Сергей Циханович. В его фильмографии 33 режиссерских работы и 50 картин, снятых в качестве оператора. Циханович снимал кино о малых народах и природе Чукотки, Туркмении, Китая и Коста-Рики, Африки и Дальнего Востока.
Показы фестиваля «Рерихи. Мир через Культуру» пройдут с 9 по 13 февраля в кинозалах «Авроры» (Невский проспект, 60).
