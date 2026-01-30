Фестиваль документального кино о семье Рерихов пройдет в «Авроре»

Программа кинофестиваля:

9 февраля, 18:00 — «Петербург Рериха» со вступительным словом режиссера

2019, реж. Сергей Циханович

Фильм-путешествие о Петербурге, где Николай Рерих прожил 42 года. В кадре появятся знаменитая гимназия Карла Мая, где учился Рерих, его братья и сыновья, и, конечно же, Университет и Академия художеств, сформировавшие его как мыслителя и художника, юриста и живописца.

10 февраля, 18:00 — «Рерих. Северная Одиссея»

2020, реж. Сергей Циханович

Документальный фильм на материале карельского творчества Николая Рериха. В конце 1910-х годов художник создал в Карелии десятки полотен, стихи, повести и пьесы. Фильм расскажет о поездках семьи Рерихов по Русскому Северу и Финляндии, образы природы и архитектуры которых были воплощены в эскизах Николая к театральным постановкам. Посещения островов Валаамского архипелага, монашеских скитов, природных памятников дали мастеру мощный творческий импульс и отразились в его работах позднего периода.

11 февраля, 17:40 — «Сквозь времена и пространства. По следам Центрально-Азиатской экспедиции Николая Рериха»

2022, реж. Сергей Циханович

Картина о жизни и работе Николая Рериха в Центральной Азии. Его экспедиция охватила несколько государств и десятки тысяч километров в течение нескольких лет.

12 февраля, 17:45 — «Рерихи. Завет Учителя»

2024, реж. Сергей Циханович

Проект к 150-летию со дня рождения художника рассказывает о заключительном периоде его жизни и творчества в Индии с начала 1930-х годов.

12 февраля, 18:50 — «Старший сын. Юрий Рерих» со вступительным словом режиссера

2003, реж. Луиза Тележко

Фильм рассказывает о судьбе Юрия, cтаршего сына Николая и Елены Ивановны Рерих, и о его путешествии со знаменитыми отцом и матерью по малоисследованным местам Тибета и Гималаев. Юрий был востоковедом, лингвистом, филологом, искусствоведом, этнографом, путешественником, профессором, директором Института Гималайских исследований «Урусвати», доктором филологических наук. Заведовал сектором философии и истории религии Индии Института востоковедения АН СССР.

13 февраля, 18:00 — «История создания Музея-института семьи Рерихов» со вступительным словом сотрудников музея

2024, реж. Андрей Трофимов

Фильм рассказывает о происхождении собрания, которое легло в основу фондов музея. В основу картины легли интервью с людьми, связанными с музеем, и архивные материалы, которые помогают воссоздать атмосферу времени, когда идея музея только зарождалась.