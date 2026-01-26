Валерия Гай Германика запустила сбор на новый фильм «Нур»

«Нур» — четвертый полнометражный фильм Германики после «Все умрут, а я останусь», «Да и да» и «Мысленного волка». По сюжету главная героиня Света скрывается от закона и живет в квартире вместе с кыргызскими мигрантами, пострадав от долгов своего парня. По мере того как жизнь девушки разрушается, в реальности начинает проступать киргизский эпос — история противостояния богатыря Манаса и Демона.

В картине снимаются не актеры, а реальные люди с опытом миграции. «Мне очень легко и комфортно ра­ботать с неактерами: зачастую ты подбираешь типаж и ис­пользуешь его один раз, пото­му что редко такие люди мо­гут еще раз сыграть кого-то», — признавалась Германика еще в 2024 году, после работы над сериалом «Обоюдное согласие» о домашнем насилии.