Кино и сериалы

Валерия Гай Германика запустила сбор на новый фильм «Нур»

В кадре появятся реальные мигранты из Кыргызстана.

Фото: Валентин Блох

«Нур» — четвертый полнометражный фильм Германики после «Все умрут, а я останусь», «Да и да» и «Мысленного волка». По сюжету главная героиня Света скрывается от закона и живет в квартире вместе с кыргызскими мигрантами, пострадав от долгов своего парня. По мере того как жизнь девушки разрушается, в реальности начинает проступать киргизский эпос — история противостояния богатыря Манаса и Демона.

В картине снимаются не актеры, а реальные люди с опытом миграции. «Мне очень легко и комфортно ра­ботать с неактерами: зачастую ты подбираешь типаж и ис­пользуешь его один раз, пото­му что редко такие люди мо­гут еще раз сыграть кого-то», — признавалась Германика еще в 2024 году, после работы над сериалом «Обоюдное согласие» о домашнем насилии.

Валерия Гай Германика

Режиссер

То, что для меня красиво, когда я вгляды­ваюсь в жизнь и героев документаль­ного кино, у многих вызывает отвраще­ние и отторжение. Разные проявления человека — и взлеты, и падения — это кра­сиво, если я укладываю их в драматургию на экране. А кто-то говорит: «Фу, зачем это показывать!» Для меня правда — это част­ный случай. А истина — вселенского мас­штаба красота. Думаю, вот она точно связа­на с хорошим: любовью и созиданием. То, как устроен мир, красиво — это про божье созидание и божественное начало.

Часть «Нура» уже сняли на деньги режиссера, но сейчас Германика объявила сбор, чтобы закончить проект. В обмен на донаты она обещает поделиться тизерами, фотографиями, сценарием и рассказом о процессе съемок. Среди лотов есть возможность провести с Валерией 12-часовой съемочный день у плейбека и выбрать, какой у фильма будет финал.

