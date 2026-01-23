Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В зоопарке открылась выставка о спасении животных в блокадном Ленинграде

Экспозиция приурочена к выходу фильма «Красавица» со Славой Копейкиным и Юлией Пересильд.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой компании «Вольга»

«Внимание! В кадре блокадный зоосад» открыта с 23 января в Ленинградском зоопарке. В экспозицию попали предметы военного времени, элементы, воссозданные художником зоопарка, а также реквизит и костюмы фильма «Красавица» о бегемотихе, жившей в зоосаду в 1940-е годы.

Выставка и фильм основаны на реальной истории о спасении зверей в период блокады. После начала Великой отечественной войны большую часть животных эвакуировали в Казань, и никто из них никогда не вернулся в Ленинград: часть погибла в пути, часть не пережила войну, а те, кто выжил, были подарены Казанскому зоопарку.  Красавица из Ленинградского зоосада была на тот момент самым крупным бегемотом в Европе (вес более двух тонн!), поэтому перевезти ее было сложно.

Во время войны жизнь бегемотихи спасла Евдокия Дашина: каждый день она носила из Невы по 400 литров воды, грела и обмывала Красавицу, чтобы кожа не трескалась от сухости, втирала камфорное масло и тюлений жир, кормила опилками (распаренными с жмыхом, овощами и хлебом — всего 4–6 кг вместо нормы 40 кг). Во время обстрелов смотрительница ложилась рядом в пустом бассейне, обнимала и успокаивала дрожащую бегемотиху. Когда силы Дашиной иссякли, ленинградцы узнали о ситуации по радио и сами стали приносить воду.

Благодаря помощи Дашиной и горожан Красавица пережила все 900 дней блокады и умерла лишь в глубокой старости в 1951 году. Служители зоопарка не только спасли часть животных, но и помогли им в условиях войны родить потомство.

Художественный фильм «Красавица», снятый пермским режиссером Антоном Богдановым, выйдет в прокат 19 февраля. Главные роли сыграли Слава Копейкин и Юлия Пересильд. Также в касте — Стася Милославская, Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Борис Щербаков, Светлана Немоляева, Полина Айнутдинова.

22 января в киноцентре «Ленфильма» прошла премьера «Блокадного зоопарка» — это документальный фильм режиссера Андрея Егорова о жизни Красавицы и других животных. Зрительский показ пройдет 27 января.

Выставка «Внимание! В кадре блокадный зоосад» работает до 28 февраля. Вход по билетам зоопарка.

